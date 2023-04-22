Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании, в ходе обсуждения доклада “О ходе и итогах исполнения в 2022 г. программы правительства Армении (2021-2026)”, сказал премьер-министр Никол Пашинян, коснувшись замечаний оппозиционных депутатов относительно переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

“Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не разговаривают друг с другом. Они говорят: «Я не буду с ним разговаривать, я не сяду с ним за один стол». Скажите властям Армении, как заставить страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ сесть вместе за один стол”, — сказал Пашинян.