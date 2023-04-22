Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительные послания верховному лидеру Исламской революции Али Хаменеи и президенту Исламской Республики Иран Сейеду Эбрахиму Раиси по случаю праздника Ид аль-Фитр.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Департамента информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

В послании верховному лидеру Исламской революции Ирана говорится:

“Ваше Высокоблагородие,

Сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Исламской Республики Иран по случаю праздника Ид аль-Фитр, символизирующего окончание самоочищения и поста. Желаю, чтобы завет этого светлого праздника был неразлучным спутником народа соседнего и дружественного Ирана.

Правительство Республики Армения и армянский народ высоко ценят имеющие многотысячелетнюю историю теплые армяно-иранские отношения, которые сегодня являют собой яркий пример эффективного диалога между христианством и исламом и в ближайшем будущем охватят новые горизонты на благо наших народов и региональной стабильности.

Пользуясь случаем, желаю Вам долгих лет жизни и крепкого здоровья, а народу Ирана — устойчивого мира.

Примите, Ваше Высокоблагородие, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении”.

В поздравительном послании президенту Ирана говорится:

“Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю Вас со священным исламским праздником Ид аль-Фитр. Пусть процветание и благословения этого праздника всегда сопутствуют соседний и дружественный народ Ирана.

Сегодня имеются все предпосылки для дальнейшего укрепления уходящих корнями в богатую многотысячелетнюю историю и поступательно развивающихся наших двусторонних отношений. Надеюсь, что благодаря политической воле и стабильному взаимодействию мы станем свидетелями расширения сотрудничества между нашими двумя странами во имя благополучия армянского и иранского народов и региональной безопасности.

Пользуясь случаем, желаю Вам новых достижений, а дружественному народу Исламской Республики Иран — прочного мира.

Примите, пожалуйста, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении”.