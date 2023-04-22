В 8-й день проходящего в Ереване чемпионата Европы по тяжелой атлетике Армения имеет 5 представителей.

Как передает Арменпресс, в этот день чемпионата Европы, который проходит в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, за медалибудут бороться женщины (весовая категория 87 кг) и мужчины (весовая категория 102 кг, 109 кг).

Среди представителей Армении Гарик Карапетян (весовая категория 102 кг) выступит в 15:00.

В 17:30 Самвел Гаспарян и Петрос Петросян (весовая категория 109 кг) сразятся за подтверждение своего первого места в Европе.

А в 20:00 за медали будут бороться Рипсиме Хуршудян и Маргарита Аракелян.

На чемпионате в Ереване до сих пор член женской сборной Армении Изабелла Яилян (в весовой категории 55 кг) стала бронзовым призером ЧЕ, а Александра Григорян стала 6-й. Ануш Аршакян (в весовой категории 64 кг) заняла 9-е место в подгруппе B. Татев Акопян завоевала серебряную медаль (в весовой категории 76 кг), а 16-летняя Эмма Погосян заняла 5-е место. Анна Амроян была 6-й в подгруппе B (в весовой категории 81 кг), а Лиана Гюрджян — 10-й в подгруппе A.

В борьбе среди мужчин Гор Саакян (в весовой категории67 кг) стал чемпионом Европы с результатом 320 кг. Рафик Арутюн завоевал бронзовую медаль (в весовой категории 81 кг). Андраник Карапетян стал вице-чемпионом Европы (в весовой категории 89 кг). Тяжелоатлет Давид Ованнисян стал золотым призером (в весовой категории 96 кг), Ара Аганян — серебряным призером.