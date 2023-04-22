Текущий Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване, является одним из лучших.

Об этом в беседе с Арменпресс заявил вице-президент Международной федерации тяжелой атлетики Аттила Адамфи (Attila Adamfi).

— Господин Адамфи, как, по Вашей оценке, организован текущий Чемпионат Европы по тяжелой атлетике?

— Я имел честь участвовать в ряде чемпионатов Европы и мира и могу с уверенностью сказать, что по сравнению с рядом чемпионатов, которые я видел, этот является один из лучших. Проделана сложная и кропотливая работа по правильному представлению данного вида спорта. Все замечательно, начиная с маркетинговых кампаний. Я впервые нахожусь в Армении, и когда вышел на прогулку сразу увидел спортивный настрой. Повсюду на улицах можно увидеть рекламные щиты, а при входе в метро сразу сообщают о ЧЕ. Еще раз отмечу: это одна из лучших организационных работ, что я видел. Немаловажно и то, как турнир преподносят на телевидении, в этом плане тоже проделана грамотная работа.

— Как бы Вы оценили условия, созданные для прибывших в Армению делегаций?

— Я вижу, как спортсмены тренируются перед соревнованиями, вижу, в каких условиях проходят соревнования, моя оценка снова такая: все сделано фантастически прекрасно. Очень важно, чтобы для спортсменов были подходящие условия. И я регулярно проверяю, нормальные ли условия в отеле, нормально ли осуществляются перевозки делегаций, нормальное ли питание. Это вещи, которые я лично не могу оценить. И от разных групп получаю одинаковую оценку: все отлично. Помимо хорошо организованной работы, очень важно и отношение армянского народа. Здесь всех тепло встречают. Мы все чувствуем себя в Армении прекрасно.

— Как Вы думаете, может ли Армения в ближайшее время снова принять подобное мероприятие?

— Могу ответить одним словом: да. Не бывает чемпионатов, на которых не бывает проблем, главное — быстро разрешить их. Межведомственная комиссия по организации и проведению Чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2023 года состоит из профессиональных людей. Эта команда может больше.