Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на обвинения, выдвинутые против него оппозицией относительно вопроса Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, в Национальном Собрании, в ходе обсуждения доклада “О ходе и итогах исполнения в 2022 г. программы правительства Армении (2021-2026)”, Пашинян отметил, что оппозиция говорит, почему правительство не встречалось с людьми, которые в то время вели переговоры по НК, не советовались с ними.

“Мы встречались. И первое впечатление было такое, что эти люди считали нас наивными. Почему мы должны узнавать о результатах переговоров посредством встреч? Разве это не государство? Где ход переговоров, зафиксированный в МИД?”, — сказал Пашинян.

Он добавил, что они нашли пару бумаг и склеили их вместе.

“Как это получилось, что Серж Саргсян присылал ко мне человека с просьбой решить вопрос о его доме? Не мог ли он прислать «весточку», что в карабахском вопросе то-то и то-то? Бако Саакян, президент Нагорного Карабаха, месяцами и годами приходил пить кофе со мной, пусть написал бы, даже без подписи, пусть присылал бы «весточку». Кажется Осканян должен был что-то сказать тогда, и я говорю, пусть сейчас скажет. Он говорит, что должен был сказать: «или отдай 5 районов, или 7, или 4, или 3 района». Сказали бы тогда! Публично сказали бы: «сдавайте земли». Почему не говорили? Почему вы сказали: «Он пришел отдать земли?» Сказали бы: «Вот, наконец, ты легитимный, отдай земли»”, — сказал премьер-министр.