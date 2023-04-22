С 2018 года правительство инвестировало в Сюникскую область 100 млрд драмов.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Национальном Собрании, в ходе обсуждения доклада “О ходе и итогах исполнения в 2022 г. программы правительства Армении (2021-2026)”, сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что в рядах парламентской оппозиции есть люди, которые пытаются представить себя “хозяином и собственником” Сюника.

“В Сюникской области с 2018 года по сегодняшний день правительство инвестировало 100 млрд драмов. Ни в одну область мы не инвестировали больше, чем в Сюник”, — сказал Пашинян.

Он спросил, подсчитывал ли кто-нибудь, сколько армянских сел в Сюникской области опустело до 2018 года. “Опустели десятки сел. И все об этом знают”, — сказал премьер-министр.

Говоря о Зангезурском медно-молибденовом комбинате, премьер-министр отметил, что налоги, уплаченные комбинатом в 2022 году, были представлены в парламенте. Пашинян спросил, а куда эти налоги шли до этого?

“В Капане мы пообещали, что народ Армении в лице правительства получит свою долю в комбинате. И когда эта доля была получена, и «каналы» коррупции одна за другой закрылись, здесь (в Национальном Собрании — ред.) в составе 6 человек была представлена одна партия, которая разделились на 11 частей. Почему? Потому что их интересовал вовсе не Сюник и не Армения, а «каналы», идущие из Зангезурского медно-молибденового комбината, из которых они и кормились. Мы их закрыли, сейчас они уже не занимаются политической деятельностью. Теперь они пытаются взять украденные несколько миллионов долларов, спрятать их, чтобы могли ими насладиться”, — сказал премьер-министр, заверив, что они тоже понесут ответственность по закону.

Пашинян добавил, что сегодня в Сюнике строится 40 учебных комплексов.