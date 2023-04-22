Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает парламентскую оппозицию явиться на заседание Следственной комиссии по изучению обстоятельств 44-дневной войны, выслушать и задать вопросы. Премьер-министр уверяет, что их ожидают большие разочарования.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в Национальном Собрании, в ходе обсуждения доклада “О ходе и итогах исполнения в 2022 г. программы правительства Армении (2021-2026)”.

Премьер-министр ответил на критику со стороны оппозиции о том, что 19 октября у премьер-министра была возможность остановить войну, когда город Шуши еще находился под контролем Арцаха, но он этого не сделал.

“Приходите на заседание Следственной комиссии. Как бы это ни было сложно, мы должны сделать это публично. Ведь вас ждут очень большие разочарования, причем — доказуемые разочарования”, — сказал Пашинян.

Он попросил оппозицию прийти на заседание и там задать ему все вопросы. Пашинян заверил, что выступит с публичным выступлением, а затем выслушает вопросы депутатов.

“Я публично отвечу на вопросы, на которые можно как-нибудь ответить публично, а на остальные вопросы — не публично”, — сказал премьер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил, что хочет, чтобы его допрос в Следственной комиссии НС по изучению обстоятельств боевых действий, развязанных 27-го сентября 2020 года, был публичным, и он собирается рассказать, по какой причине не подписал бумагу 19 октября 2020 года.