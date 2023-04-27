Миротворческие силы Российской Федерации должны осуществлять контроль в Лачинском коридоре и тем самым обеспечивать нормальное функционирование коридора.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля, коснувшись незаконного размещения Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.

Премьер-министр, представляя идеи армянской стороны относительно общего урегулирования ситуации, сказал: «Осуществлять контроль в Лачинском коридоре должны миротворческие силы Российской Федерации, и тем самым обеспечивать нормальное функционирование коридора. Другими словами, никто, кроме Российской Федерации, не должен осуществлять контроль в Лачинском коридоре. Азербайджан не может препятствовать свободному движению по коридору. Именно на это направлено Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года».

Пашинян добавил, что права и безопасность армян Нагорного Карабаха должны стать предметом переговоров между Степанакертом и Баку в рамках международного формата.

Азербайджан, в очередной раз, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с 23 апреля закрыл мост через реку Хакари в Лачинском коридоре, незаконно разместив на нем КПП.