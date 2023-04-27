Премьер-министр Армении Никол Пашинян в условиях блокады Азербайджаном Лачинского коридора считает необходимым направление в Лачинский коридор и в Нагорный Карабах международную миссию по установлению фактов.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля.

Премьер-министр подчеркнул, что с каждым днем становится все более необходимым более широкое международное присутствие в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«Усилия Азербайджана по превращению Нагорного Карабаха в новый эшафот для армян должны быть пресечены. В качестве первого шага необходимо направить в Лачинский коридор и Нагорный Карабах срочную международную миссию по установлению фактов», — заключил Пашинян.