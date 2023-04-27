В возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном должны быть четко прописаны условия делимитации границ, должны быть внедрены четкие механизмы исключения какой-либо эскалации.

Как сообщает «Арменпресс», это заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 27 апреля.

«Очевидно, что возможный мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен иметь понятную и действенную систему гарантий его реализации и механизмов разрешения споров. Должны быть четко определены условия делимитации границ, и должны быть внедрены четкие механизмы исключения любой эскалации», — сказал Пашинян.

Премьер-министр заявил, что от армянской стороны и международного сообщества требуются конкретные и искренние усилия для недопущения дальнейшей эскалации ситуации и достижения всеобъемлющего урегулирования.