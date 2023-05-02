На протяжении вот уже больше года Союз предпринимателей «Манташянц» организовывает бизнес-визиты в компании, являющиеся участниками этого предпринимательского клуба. Как правило, они осуществляются ежемесячно, давая возможность участникам одной сферы ознакомиться с деятельностью другой.

«В этом как раз и состоит основная цель бизнес-визитов Союза «Манташянц». К примеру, представителям строительной индустрии может быть крайне интересно пообщаться с предпринимателями из ИТ-сферы и понять, какие тонкости в ведении бизнеса имеются в данной отрасли. По сути, бизнес-визиты позволяют создать новые связи и развить сеть полезных знакомств, что в конечном итоге приводит к сотрудничеству и более тесному взаимодействию между предпринимателями», — отметила в беседе с нами пиар-менеджер Союза предпринимателей «Манташянц» Мариам Покрикян, добавив, что любое мероприятие, осуществляемое в рамках Союза, преследует одну главную цель — способствовать налаживанию нетворкинга между резидентами клуба для создания партнерских отношений и соответственно — развития компаний. В этом плане бизнес-визиты являются одним из таких эффективных форматов.

В рамках очередного подобного мероприятия резидентов клуба принимала у себя компания DataArt Armenia, глава которой — Арсен Багдасарян лично провел экскурсию по просторным и одновременно тщательно продуманным офисным помещениям компании.

«DataArt — это довольно большая в международном масштабе компания в сфере информационных технологий», — вводил он в курс дела, рассказывая о том, что основана была DataArt в 1997 году и на сегодня предлагает ИТ-решения в сферах финансов, здравоохранения, туризма, медиа и интернета вещей (IoT).

Иными словами, компания выступает своего рода поставщиком ИТ-решений и услуг в крупных развивающихся странах и на быстрорастущих рынках, разрабатывая специальные программные решения, которые позволяют клиентам компании развивать свой бизнес в разных сегментах экономики.

Серьезный показатель

Если говорить цифрами, то ее оборот, по последним данным, — порядка 300 млн долларов, а офисы представлены в более чем 20-ти странах – от США и Европы до Латинской Америки.

«Что касается армянского офиса, то он был основан примерно 4,5 года назад и также является партнером глобальной компании DataArt. За это время нам удалось достичь вполне серьезного развития в Армении, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что на местном ИТ-рынке не так много компаний, которые сумели бы за столь короткий период обеспечить порядка 600 рабочих мест», — говорит руководитель DataArt Armenia.

К слову, общая численность персонала DataArt по всему миру – более 5 тыс. сотрудников. Только на долю Армении приходится одна десятая часть. И — да, это серьезный показатель. Особенно в условиях острой нехватки кадров на армянском ИТ-рынке, где за каждого профессионального программиста идет чуть ли не жесткая схватка среди работодателей.

«Человек — прежде всего, таков девиз нашей компании. И благодаря этому подходу и отношению к своим сотрудникам, мы смогли привлечь сильную команду инженеров и разработчиков», — пояснил А.Багдасарян.

Справедливости ради надо отметить, что около 200 сотрудников — это российские специалисты. Дело в том, что после начала спецоперации на Украине и последовавших санкций значительная часть сотрудников офиса DataArt в РФ релоцировалась в Армению. И теперь выполняют свою работу уже из армянского представительства. На вопрос, чем конкретно занимаются в DataArt Armenia, наш собеседник шутит, мол, кроме чип-дизайна, все чем хочешь.

«А если серьезно, то мы предлагаем очень широкий спектр сервис услуг — будь то программирование, управление проектом, тестирование и многое другое. У нас всегда есть вакансии. И даже, если на каком-то этапе их нет, то мы готовы рассматривать резюме и связаться с потенциальными сотрудниками по мере необходимости», — указал глава армянского DataArt.

Источник больших рисков

Поинтересовались мы у него и о проблемах, с которыми сталкивается сегодня компания. Вопрос возник не случайно. Буквально несколько месяцев назад, в ноябре прошлого года А.Багдасарян вместе с другими представителями ИТ-сферы в ходе пресс-конференции, организованной опять-таки Союзом «Манташянц», говорил о крайне тревожной ситуации в сфере. Возникла она на фоне продолжающегося укрепления армянского драма, ставшего источником больших рисков, особенно для малых и средних предприятий отрасли.

Конкретно для компании DataArt Armenia, занимающейся аутсорсингом разработки программного обеспечения и специализирующейся в области интернет-приложений, корпоративных баз данных и инструментов промышленной автоматизации, сделки осуществляются в долларах. Затем, в соответствии с армянским законодательством, доллары переводятся в драмы и уже из этих средств выплачивается аренда помещений, зарплата сотрудников и пр. Не говоря уже о реализации образовательных семинаров и конференций, нацеленных на повышение уровня знаний работников по современным технологиям программирования, по управлению и методологиям ведения ИТ-проектов. Все это тоже требует денег.

При этом, как поясняет руководитель компании, договора с иностранными заказчиками, как правило, заключаются сроком на один год. И очень сложно, если не сказать невозможно, пересмотреть условия договора до истечения его срока. А уж тем более объяснить, мол, в Армении доллар обесценился, поэтому, давайте, поменяем указанную сумму.

Плоды многолетней работы

«Если говорить об имеющихся на сегодня проблемах, то они носят общий характер. Это значит, что мы должны рассматривать развитие ИТ-сферы более глобально, а не в контексте отдельного региона. Не секрет, что в сравнении со странами нашего региона, мы на сегодня не так уже привлекательны с точки зрения налогового законодательства. Да, определенные шаги, и довольно серьезные, делаются сейчас правительством для содействия отрасли. Но чтобы добиться ощутимых результатов, реализации точечных мероприятий явно недостаточно. Необходимо проявить комплексный подход и внести общие регулирования, которые будут способствовать развитию отечественной ИТ-индустрии», — изложил свою точку зрения наш собеседник.

Говоря о важности сферы информационных технологий для Армении, он указал, прежде всего, на то, что ни в коей мере не намерен недооценивать роль других сфер местной экономики. Тем не менее, ИТ-сфера — именно та отрасль, которая в последние 15-20 лет давала повод для гордости, являясь самым быстро развивающимся направлением местной экономики с высококлассными специалистами. И благодаря этому сфера привлекала к себе внимание авторитетных международных ИТ-компаний, активно инвестирующих в нашу страну.

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«Эта отрасль имеет свое участие в военной промышленности, делает брендинг Армении за рубежом и обеспечивает немалую долю в ВВП страны за счет использования человеческих, а не природных ресурсов», — отметил А.Багдасарян, пояснив, что сейчас мы наглядно видим плоды всей той работы, которая была осуществлена в ИТ-секторе за многие годы, наблюдая за тем, сколько релокантов из России, Украины и Беларуси, специализирующихся в этой области, выбрали Армению и находятся сейчас здесь.