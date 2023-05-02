Армянские боксеры полностью готовы к участию в стартовавшем в Ташкенте чемпионате мира. Об этом из столицы Узбекистана нашему корреспонденту сообщил главный тренер мужской сборной Армении Карен Агамалян, считающий, что его подопечные сумеют порадовать отечественных любителей спорта.

«Подготовка прошла нормально — в соответствии с планом. Ребята тренировались не покладая рук, с готовностью выполняли поставленные перед ними задачи. Все они находятся в нормальной форме и настроены по-боевому. Травмированных нет, так что мы полноценно готовы к участию. Заключительный сбор провели в казахстанском Шымкенте, где тренировались также сборные хозяев, Австралии, Филиппин, Таджикистана и Греции. Я включил в сборную наиболее подготовленных боксеров, поэтому у нас не будет представителей в весовых категориях до 71 и 75 кг. Считаю, что армянские боксеры, выступающие в этих весовых категориях, пока не готовы к участию в чемпионате мира. Остальные 11 ребят будут драться и, конечно, постараются обрадовать наших болельщиков», — отметил Карен Агамалян.

На чемпионате мира Армению представят Барегам Арутюнян (48 кг), Рудольф Гарбоян (51 кг), Руслан Асликян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Артур Казарян (60 кг), Оганес Бачков (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Амбарцум Акопян (80 кг), Рафаэль Оганесян (86 кг), Нарек Манасян (92 кг) и Давид Чалоян (свыше 92 кг).