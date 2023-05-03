Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся закрытия Турцией воздушного пространства для армянских самолетов после установки памятника “Немезис”.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании депутат фракции “Армения” Тадевос Аветисян отметил, что даже строительство памятника “Немезис” было запоздалым. “Какую цену мы платим за эту кажущуюся экономическую интеграцию или разблокировку, от чего мы отказываемся, чтобы развиваться?” — спросил Аветисян.

В контексте этого вопроса премьер-министр коснулся модели патриотизма.

“Не то чтобы памятники не влияли на то, в каком направлении мы движемся. Например, осознаем ли мы влияние на эти отношения установки памятника Гарегину Нжде? Здесь у нас были и есть серьезные проблемы. Это не так, что мы получаем вопросы о памятниках только с Запада”, — сказал Пашинян.

Затем он добавил: “Мы стоим перед стратегическим выбором. И этот стратегический выбор невозможен без конфронтации и рефлексии в социально-психологической сфере”.

Коснувшись замечания депутата о том, что установка памятника была запоздалой, премьер-министр спросил, например, если бы в Армении не было такого памятника, что бы потеряла и что бы выиграла от этого Армения?

На вопрос, зачем был установлен памятник, премьер ответил: по очень простой причине. “Эта инициатива началась в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года. И когда она передавалась из инстанции в инстанцию, то все думали так: в общей логике «предательства», если мы не дадим согласия, то нам скажут, что мы предатели. На самом деле мы все руководствуемся одной логикой: сделать так, чтобы нам вдруг не сказали, что мы предатели. А на самом деле мы постоянно предаем государственные и национальные интересы своей страны… Главное, чтобы у нас в руках были алиби, что мы не предатели. А когда совершается глубинное предательство, то об этом уже никто не говорит”, — отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что проблема есть, и это проблема Армении. Те, кто перекрывает пути Армении, то у них нет проблем вообще, а если и есть, то не такие глубокие.

На ереванском Кольцевом бульваре 25 апреля состоялась церемония открытия памятника «Немезис», посвященный героям, организовавшим и осуществившим операцию «Немезис» в 1919 году.

На памятнике написаны имена Согомона Тейлеряна, Арама Ерканяна, Аршавира Ширакяна, Петроса Тер-Погосяна, Арташеса Геворкяна, Мисака Торлакяна, Степана Цагикяна, Акопа Мелкумова, Ерванда Фундукяна, Армена Гаро, Григора Мерджанова, Аветика Исаакяна, Аршака Езданяна, Ара Саргсяна, Грача Папазяна, Шаана Натали.