Член молодежной сборной Армении по боксу Давид Симонян стал чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, Давид Симонян, выступая в весовой категории до 86 кг на чемпионате Европы, который проходит в спортивном комплексе “Мика” в Ереване, в финале одержал победу над представителем Италии Зонатаном Писарро.

Ранее Гор Азизян (57 кг) и Агван Алексанян (80 кг) стали вице-чемпионами чемпионата Европы.

Бронзовыми призерами первенства стали Оvанес Арутюнян, Давид Сафарян, Эрик Арстанян, Артур Мкртчян, Юра Баблумян, Арман Мискарян, Армен Погосян, Ишхан Овсепян и Альберт Арутюнян.

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