Член молодежной сборной Армении по боксу Агван Алексанян стал вице-чемпионом чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, Агван Алексанян, выступая в весовой категории до 80 кг на чемпионате Европы, проходящем в спортивном комплексе “Мика” в Ереване, проиграл в финале Мирко Сарчевичу из Черногории и завоевал серебряную медаль. Армянский боксер проиграл во всех раундах с общим счетом 3:1.

Ранее Гор Азизян (57 кг) и Агван Алексанян (80 кг) стали вице-чемпионами чемпионата Европы.

Бронзовыми призерами первенства стали Оvанес Арутюнян, Давид Сафарян, Эрик Арстанян, Артур Мкртчян, Юра Баблумян, Арман Мискарян, Армен Погосян, Ишхан Овсепян и Альберт Арутюнян.

Следите за нашими новостями спорта в Instagram.