Армения придает большое значение постоянному развитию и укреплению отношений с Чехией, для чего имеются все предпосылки.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Праги, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Премьер-министр РА подчеркнул, что дружественные отношения между народами двух стран продолжают укрепляться и углубляться благодаря последовательной работе.

«Выражаю глубокую признательность господину Фиале за приглашение и теплый прием. Сегодня мы с господином премьер-министром в конструктивной атмосфере провели насыщенные обсуждения, включающие различные сферы двустороннего сотрудничества. Помимо двусторонней повестки, мы затронули и вопросы безопасности и вопросы регионального значения. Я высоко ценю существующее сотрудничество между нашими странами как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в контексте партнерства Армения-ЕС, также активное содействие Чехии развитию этих отношений», — сказал Никол Пашинян.

Делегация во главе с премьер-министром РА находится в Чехии с двухдневным официальным визитом. После встречи с премьер-министром Чехии запланированы встречи Никола Пашиняна с президентом Чехии Петром Павелом, председателем Палаты депутатов Парламента Маркетой Пекаровой Адамовой и председателем Сената, Милошем Вистарчилом.