Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул поддержку Чехией решения о размещении долгосрочной мониторинговой миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном на территории Армении.

На состоявшейся после встречи с премьер-министром Чехии пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в ходе встречи с чешским коллегой подробно представил ситуацию в регионе и коснулся вопросов безопасности. Он сообщил, что, несмотря на все усилия, ситуация в регионе остается напряженной.

«Причина в том, что, несмотря на известные договоренности, Азербайджан продолжает политику применения силы и угрозы силой, постоянно нагнетая обстановку на границе с Арменией, в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре», — сказал Никол Пашинян.

По его словам, международное сообщество должно дать четкую и адресную оценку этой ситуации, тем более, что нынешние действия Азербайджана являются подготовкой к этнической чистке армян в Нагорном Карабахе. Премьер-министр РА подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ международной группы по установлению фактов в Нагорный Карабах и в Лачинский коридор.

Он также добавил, что, несмотря на все трудности, правительство Армении приняло мирную повестку дня.

«Мы считаем, что миру в нашем регионе нет альтернативы. Мы полностью вовлечены в переговорный процесс с Азербайджаном и останемся вовлеченными в ближайшее время, будучи готовыми, иметь результаты, а не вести переговоры ради переговоров. Для достижения этой цели мы надеемся, что Азербайджан откажется от политики применения силы и угрозы силой», — заявил Никол Пашинян, выразив надежду, что и международное сообщество обратится с подобным призывом к Азербайджану.