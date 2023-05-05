Между Арменией и Азербайджаном существуют ключевые разногласия по ряду вопросов, один из которых касается Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в ответ на вопрос радио “Свобода” в Праге о том, по каким вопросам у глав МИД Армении и Азербайджана остались разногласия после вашингтонских переговоров.

“Хотя в Праге и Сочи было зафиксировано, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, мы до сих пор не можем прийти к соглашению по формулировкам проекта мирного договора, которые придали бы нам уверенности в том, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров Армении”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что есть разночтения в решении прав армян Нагорного Карабаха, и они сохраняются.

“Затем, любое соглашение, даже самое недвусмысленно написанное, имеет разночтения. Как должны решаться эти разночтения? В конце концов, очень важен вопрос гарантии мира после подписания мирного соглашения. Учитываются как международные, так и местные механизмы, в частности, в связи с отводом войск, вопрос о том, должна ли быть демилитаризованная зона. Относительно решения вопроса с правами армян Нагорного Карабаха есть разночтения, и они сохраняются. Определенное движение, конечно, есть, если раньше разница между позициями сторон была 1 км, то сейчас 990 метров, это движение, но разница все равно огромная”, — отметил премьер-министр.