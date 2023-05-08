В первом квартале текущего года Армения экспортировала товаров на сумму 1 млрд 664 млн 789 009 долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, наибольшая часть объема экспорта приходится на драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них.

«Арменпресс» передает со ссылкой на данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Сумма импорта товаров составила 2 миллиарда 583 миллиона 263,3 тыс. долларов, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 89,1%. В целом внешнеторговый и взаимный товарооборот Армении в первом квартале года составил 4 миллиарда 248 миллионов 53,2 тысячи долларов, что в 2 раза превышает показатель того же периода прошлого года.

Самый большой по объёму экспорт был с Россией — 838 миллионов 777,9 тыс. долларов, что в 4,5 раза больше, чем было вывезено в январе-марте 2022 года. Объединенные Арабские Эмираты по объемам экспорта занимают второе место. В первом квартале текущего года из Армении в ОАЭ экспортировано продукции на сумму $288 млн 774,9 тыс. долларов, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет 13,2 раза. Далее идут Нидерланды. Экспорт из Армении в Нидерланды в январе-марте 2023 года составил $100 миллионов 128,9 тыс. долларов, по сравнению с первым кварталом предыдущего года рост составил 80,5%.

В целом объем экспорта из Армении в страны ЕАЭС составил $878 млн 138 002, в страны ЕС — $185 млн 436,7 тыс. долларов.

В первом квартале наибольшая доля в объемах экспорта пришлась на драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, составив $382 млн 445,4 тыс. долларов, это примерно в 4 раза больше, чем в январе-марте 2022 года. Далее следует экспорт машин, оборудования и механизмов. Их экспортировано из Армении на сумму $270 миллионов 988,6 тыс. долларов, рост в 16,9 раза. На третьем месте — готовые продукты питания, из Армении в январе-марте экспортировано готовых продуктов питания на сумму $208 миллионов 456,6 тыс. долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составляет 53,3 %.