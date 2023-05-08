Нарек Манасян, член сборной Армении по боксу, бронзовый призер чемпионата Европы, вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Как сообщает «Арменпресс», член сборной Армении Нарек Манасян на чемпионате мира, проходящем в столице Узбекистана Ташкенте, провел второй бой в весовой категории 92 кг. Армянский боксер боролся с представителем Ирана Пуриа Амири. Он выиграл бой со счетом: 5-0.

Манасян вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

Руслан Асликян сегодня встретился с Сегундо Ривасом, представляющим Венесуэлу. Армянский боксер проиграл со счетом — 0:5.

Ранее стартовые поединки выиграли члены сборной Армении Рафаэль Ованнисян, Гурген Мадоян, Нарек Манасян и Ованес Бачков. Вне борьбы остались Артур Базеян, Давид Чалоян, Амбарцум Акопян, Барегам Арутюнян, Рудольф Гарбоян, Руслан Асликян и Артур Казарян.