Премьер-министр Никол Пашинян принял специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам содействия нормализации отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Ховаева.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта, гуманитарного кризиса, который возник в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональных транспортных инфраструктур.

Премьер-министр представил подходы армянской стороны по урегулированию существующих ключевых вопросов.