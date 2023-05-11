Набор штампов, в хорошем смысле этого слова, вообще характерен, когда представляешь себе любую другую страну. Но если спросить у среднестатистического армянина, что он знает о Сербии и сербах, то можно с большой долей вероятности предположить, что для начала он назовет военный конфликт с НАТО почти 25-летней давности, обязательно упомянет, что Сербия — страна европейская и православная, а некоторым придут на ум еще и Эмир Кустурица и Никола Тесла.

Иными словами, для большинства армян эта страна до сих пор остается «темной лошадкой», так же, как и для меня до недавнего времени. И хотя я провела в Сербии всего лишь несколько дней, но благодаря организаторам инфо-тура в лице посольства Республики Сербия в Армении и Национальной туристической организации Сербии (при поддержке Армянской туркомпании «Relax Travel») мне удалось посмотреть своими глазами на этот огромный и великолепный музей под открытым небом, отдохнуть, так сказать, в движении и ощутить всеми чувствами эту колоритную европейскую страну в самом сердце Балканского полуострова. Вспоминая, с чем у меня больше ассоциируется Сербия, я уже мечтаю о следующей поездке сюда. Благо, виза гражданам Армении не нужна. И это огромный и жирный плюс.

Итак, представьте себе, что вы только что вышли с багажом из аэропорта «Никола Тесла» — самой главной воздушной гавани Сербии. Перед вами хоть и не экзотическая, но все же другая страна — со своими традициями, обычаями и иным менталитетом людей, населяющих ее. Несомненно, первое знакомство со страной начинается именно с аэропорта. В этом смысле «Никола Тесла» на высоте: его недавно отремонтировали и довольно капитально, а сейчас облагораживают прилегающие территории.

Первое, что мне бросилось в глаза — это красивые люди. И женщины, и мужчины в большинстве своем обладали некой породистой внешностью, что действительно бросалось в глаза. Возможно, это моя эмоциональная оценка, основанная на огромной симпатии к молодому сербскому актеру Милошу Биковичу, известному многим армянам по российским фильмам «Солнечный удар», «Холоп», «Отель Элеон» и «Духless 2». На родине он завоевал известность, исполнив главную роль в историческом фильме и сериале «Монтевидео: Божественное видение», став еще одним лицом Сербии.

Коли речь зашла об известных сербах, то первую строчку в этом списке бесспорно занимает Никола Тесла. Сербы боготворят своего знаменитого земляка. Его именем назван не только главный аэропорт страны, но и рестораны, улицы в городах Сербии.

Неудивительно, что в Белграде есть музей, полностью посвященный великому инженеру-изобретателю. Самой там побывать не удалось, но, как рассказала наша очаровательная гид Милка Вучинич, там можно погрузиться в волшебный мир переменного тока, ренгеновских лучей и радио. А самое интересное в постоянной экспозиции — визионерские решения Теслы, которые стали фундаментом второй промышленной революции.

Ворота Востока и ключ Запада

Сам Белград расположился в месте слияния рек Сава и Дунай и буквально окружен речными водами с трех сторон. Из-за такого расположения его называют «воротами» Балкан или «дверью» в Центральную Европу.

Сербская столица безусловно интересна в любое время года. Потому что даже невооруженным взглядом видно, что это очень атмосферный и запоминающийся город, сохранивший свою самобытность и культуру на протяжении многих веков. Но, на мой взгляд, весной она наиболее красива — с цветами, расцветшими на клумбах яркими красками, и роскошными деревьями — настолько разнообразными, что всю дорогу от аэропорта до гостиницы мне казалось, что мы проезжаем по большому ботаническому саду, а не огромному мегаполису. Ну и большой бонус — в мае температура держится на комфортных 20-ти градусах по Цельсию, что обеспечивает идеальные условия для долгих прогулок и неторопливого осмотра всех достопримечательностей. А их здесь немало.

Взять тот же Храм Святого Саввы в Белграде — один из самых больших православных храмов в мире и самый большой на Балканском полуострове, способный принять до десяти тысяч посетителей. Собор был построен на том месте, где в конце XVI века турки сожгли мощи Святого Саввы — первого сербского архиепископа и значимой личности в национальной истории.

Несмотря на то, что подготовка к строительству собора началась еще в конце XIX века, непосредственно строительные работы постоянно откладывались, либо приостанавливались — то из-за Второй мировой войны, то из-за нехватки средств. Окончательно строительство вместе с оформлением внутреннего убранства Храма Святого Саввы завершилось лишь пару лет назад. К слову, в создание мозаичного оформления главного купола, алтарного пространства и центральной части собора было вложено свыше 10 млн евро. И сегодня он выглядит впечатляюще, во многом очень напоминая константинопольский Храм Святой Софии в Стамбуле.

«Что интересно — полное завершение работ по созданию внутреннего убранства Храма Святого Саввы в Белграде практически совпало с тем периодом, когда власти Турции во главе с Эрдоганом объявили миру о том, что статус собора Святой Софии в Стамбуле изменен, и он превращен в мечеть», — вспоминала наша гид Милка.

Ах, эти горы, горы!

Впрочем, помимо старинных памятников архитектуры и потрясающих пейзажей в Белграде и за его пределами, Сербия славится также прекрасными санаториями и горнолыжными курортами, куда мы, собственно, и направились. Путь в Златибор — в лечебно-оздоровительный курорт и просто место для отдыха, чем-то напоминающий наш Цахкадзор — был не близким, около 215-230 км от Белграда. Но утомительным он не показался. Может быть потому, что дороги в Сербии строят добротно и особой тряски в машине не чувствуешь.

Как говорят сами сербы: кто не побывал на горе Златибор, тот не знает, что такое здоровое место. Сам Златибор получил свое название от вида сосен, который растет только там. По-сербски эта сосна называется «златни бор» — золотая сосна, потому что иголки этой сосны желтые, как золото. Еще одна уникальная особенность Златибора — благоприятное атмосферное давление и целебный воздух, который образуется путем смешения горного и морского, идущего с Адриатики.

А не так давно здесь была запущена самая длинная в мире канатная дорога, протяженностью трассы в девять километров от центра Златибора до горы Торник. По ней курсируют сразу несколько десятков кабин, причем туристы могут выйти и на одной из трех остановок — например, на живописном Рибничском озере.

Насладившись величественными горами, окружающими Златибор, мы через день уже были за сотню километров от него и проводили сравнение с крутыми склонами гор Овчар и Каблар, где расположена уникальная община монастырей, построенных в XV-XVI веках. Они были возведены монахами и строителями, которые искали убежища в этом огромном ущелье, прячась от вторгшихся турецких войск. Самым старым монастырем здесь считается Никольский монастырь, первое упоминание о котором было зафиксировано в XV веке. В отличие от большинства сербских монастырей, Николье не имеет купола. А еще в дворовой части возвышается массивная сосна трехсотлетней давности. Говорят, что если покрутиться вокруг нее три раза и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Вот мы все и кружились по очереди, загадывая самые сокровенные из них. А как иначе? Время то нынче не простое — везде и у всех.

Страну делают ее люди

На самом деле о Сербии — воистину изумительном музее природы под открытым небом, — можно писать еще очень и очень долго. Одних только оздоровительных курортов с целебными минеральными источниками здесь насчитывается свыше четырех десятков. Но главное в Сербии — это, конечно же, люди, которые славятся особенным дружелюбием и гостеприимством. Об Армении многие хорошо знают и отзываются об армянах, как об очень умной нации. К слову, прославленный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица, которого мы встретили в этно-деревушке Дрвергард (дословно «деревянный город»), охотно согласился с нами сфотографироваться, узнав, что мы приехали из Армении.

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Но еще больше, чем местные жители с их особым укладом жизни, легким и неторопливым, меня поразила вкусная еда в Сербии. Вообще, тема сербской гастрономии и кулинарии много шире, чем можно рассказать в двух абзацах. Можно лишь с уверенностью сказать, что вегетарианцам и любителям модного нынче здорового питания в Сербии придется очень непросто. Так же непросто, как и непьющим людям. Ибо утонченное и ароматное сербское вино способно разволновать кого угодно, а традиционная для здешних мест ракия (балканский бренди, получаемый дистилляцией ферментированных фруктов) способна пробудить самые скрытые эмоции и ощущения. И если бы меня спросили, как бы я охарактеризовала Сербию в двух словах, то не задумываясь ответила бы – вкусная и душевная.