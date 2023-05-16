Итоги состоявшегося в Ташкенте чемпионата мира по боксу только частично оправдали ожидания главного тренера сборной Армении Карена Агамаляна, заявившего в интервью «РА», что при более квалифицированном судействе на счету нашей команды могло быть вдвое больше медалей, в том числе более высокой пробы.

По мнению специалиста, судейский фактор проявился, в частности, в последних поединках бронзового призера Олимпийских игр, уже четырехкратного бронзового медалиста мировых первенств, двукратного чемпиона Европы, победителя Европейских игр Оганеса Бачкова и Рафаеля Оганесяна. Последний, кстати, вообще остался без медали.

— В мировом первенстве приняли участие 11 посланцев нашей страны, двое из которых стали медалистами. Бронзовых наград удостоились Оганес Бачков (63,5 кг) и Нарек Манасян (92 кг). Довольны ли вы таким результатом?

— В целом, ребята произвели неплохое впечатление. Большинство наших боксеров выступило в пределах своих возможностей, поэтому результат считаю неплохим. Признаться, я удовлетворен работой, проделанной нашей командой. На этот раз состав нашей сборной был определен на основе серьезной конкуренции. Непосредственно перед чемпионатом мира мы провели весьма эффективный совместный сбор с командами нескольких стран в казахском городе Чимкенте. Наши ребята доказали, что находились в очень хорошей форме, но на итоговом результате сказались несколько непонятных и крайне болезненных поражений. На мой взгляд, у нас должны были быть 3-4 медали. А Бачков и вовсе заслуживал звания чемпиона.

— 30-летний гюмриец действительно считался одним из главных фаворитов в своей весовой категории, но не уступил ли он в полуфинале узбеку Руслану Абдуллаеву?

— Я считаю, что Бачков не проиграл. Его просто засудили и лишили возможности стать чемпионом мира. Оганес готов был завоевать титул, но, видимо, у судей иной взгляд на бокс.

— И все же, наш спортсмен во втором раунде оказался в нокдауне, да и выглядел не особо убедительно. Может, поэтому судьи отдали предпочтение хозяину ринга?

— Бачков, действительно, оказался в нокдауне, но это был всего-лишь эпизод в трехраундовом поединке. Но я не считаю, что он выглядел неубедительно. Кстати, Абдуллаев тоже хороший боксер, чемпион Азии, крепкий парень, который временами выглядел очень даже неплохо, но я остаюсь при своем мнении, что Бачков не проиграл. В боксе итог боя определяется по результатам всех трех раундов, а не отдельных эпизодов. Именно поэтому считаю, что судьи вынесли неверный вердикт. Уже после первого раунда, когда они единогласно отдали предпочтение узбекскому боксеру, мне стало понятно, что тут что-то не так. Хочу также отметить, что Оганес выступал с травмой руки. После каждого боя ему приходилось делать обезболивающий укол. В таком состоянии он провел три тяжелейшие встречи, а полуфинал стал четвертым.

— Чем обусловлено поражение Нарека Манасяна в полуфинале?

— Он, хоть и незначительно, но все же уступил выступающему за Италию Азизу Абесу Мухидину, которому проиграл и на предыдущем чемпионате мира. Кстати, соперник Манасяна был и остался лучшим по рейтингу боксером в своей весовой категории, является чемпионом Европы. На этот раз Нарек был в беспрецедентной для себя хорошей форме. В четвертьфинале проявил отличные качества и вырвал победу в очень тяжелом бою. И все же, думаю, что он показал соответствующий своим возможностям результат.

— Вы отметили, что рассчитывали на 3-4 медали. Кто еще из наших боксеров мог оказаться в призерах?

— Прежде всего, Рафаел Оганесян (86 кг), который, на мой взгляд, тоже пострадал от неквалифицированного судейства в четвертьфинальном бою с грузинским боксером Георгием Кушиташвили. Судья на ринге — россиянин — откровенно испортил весь бой. Он, кстати, прекрасно знал Кушиташвили, который прежде долгое время представлял Россию. Я всегда старался не комментировать действия судей, но в данном случае рефери открыто симпатизировал грузинскому боксеру. Настолько откровенно, что это было очевидно даже моим коллегам из других стран. К примеру, во втором раунде Оганесян боксировал, образно говоря, в одни ворота, но арбитр не вынес ни одного предупреждения грузинскому спортсмену, который постоянно пытался хватать нашего парня руками. Произошедшее очень печально, так как Рафаел вполне заслужил победу и мог обеспечить минимум бронзовую медаль.

— Что скажете о выступлении остальных ваших подопечных?

— Признаться, я ожидал более удачных выступлений от Артура Базеяна (57 кг) и Гургена Мадояна (67 кг), которые в конце боя допустили грубые ошибки и проиграли. Они тоже считались претендентами на призовые места. Базеян сначала проигрывал, затем сумел уравнять ситуацию, а в третьем раунде предпринял неудачную попытку вырвать победу, но расчет не оправдался и он проиграл. Мадоян также уступил в равном бою, пропустив в концовке 1-2 определяющих удара. Аналогичным образом обидное поражение потерпел также супертяжеловес Давид Чалоян.

В принципе, я доволен Артуром Казаряном (60 кг), который сделал все, что от него требовалось, но не преуспел. Первую встречу он выиграл нокаутом, однако на следующем этапе проиграл чемпиону Африки, который ненамного превзошел его.

В пределах своих возможностей выступили также Барегам Арутюнян (48 кг), Рудольф Гарбоян (51 кг) и Руслан Асликян (54 кг). Они проиграли соперникам, которые были сильнее их. Впрочем, многие так и не поняли причину поражения Арутюняна, который провел в целом равный бой. Вероятно, судьи были под впечатлением второго раунда, в котором соперник Барегама выглядел предпочтительнее.

А вот Амбарцум Акопян (80 кг), наоборот, выступил ниже возможностей, проиграв китайскому боксеру, которого победил несколько месяцев назад на международном турнире.

— Как планируете готовиться к Европейским играм, стартующим уже 21 июня?

— Пока намерен предоставить ребятам короткий отдых, чтобы они успели восстановить силы. На Европейских играх будут разыгрываться олимпийские рейтинги, поэтому должны подготовиться и выступить предельно хорошо. Времени на подготовку очень мало, поэтому придется очень постараться. Посмотрим, как все получится.