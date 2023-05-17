Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян на полях 4-го саммита Совета Европы, который проходит в столице Исландии Рейкьявике, встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата премьер-министр, собеседники обсудили вопросы, связанные с процессами, происходящими в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора.

Состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.