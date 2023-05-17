В Ереване во второй половине дня 17 мая осадков не ожидается. Вечером 18, 19, 22 мая возможны, 20, 21 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами. Во время грозы — усиление ветра до скорости 13-15 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что 17-19 мая температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов, в дневные часы 20 и 21 числа понизится на 5-7 градусов.

Во второй половине дня 17 мая, 18, 22 мая в некоторых районах, с 19 по 21 мая в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди с грозами, 20, 21 мая – в некоторых местах довольно сильные.

18 и 19 мая местами возможен туман, с 18 по 22 мая также возможен град.

Ветер: юго-западный 2-5 м/с, во время грозы будет усиление ветра до скорости 15-20 м/с.

17 мая в Арцахе ожидается дождь, 18 мая — осадков не будет.