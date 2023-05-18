Неудачное выступление дзюдоиста Фердинанда Карапетяна на чемпионате мира в Дохе стало отголоском проблем, с которыми он столкнулся в ходе последних сезонов. Чемпион Европы 2018 года просто не успел наверстать упущенное. В интервью «РА» главный тренер сборной Армении Оганес Давтян именно этим обстоятельством обосновал проигрыш нашего ведущего дзюдоиста на мировом первенстве в столице Катара.

— Карапетян, считавшийся одним из фаворитов в весовой категории до 73 кг, в первом же поединке неожиданно уступил сопернику из Алжира. Как Вы прокомментируете поражение лидера нашей сборной?

— Учитывая, что Карапетян в последние полтора года из-за травм и других проблем заметно выпал из колеи, мы сделали все для того, чтобы он по-возможности подготовленным подошел к чемпионату мира. Причем мы вынуждены были еще и форсировать подготовку, так как в этом году главное соревнование сезона состоялось раньше обычного. Однако, мировое первенство показало, что мы не преуспели — Фердинанд был в не лучшей форме и, как вы уже отметили, проиграл в первом же поединке. Сейчас мы должны очень постараться для того, чтобы исправить ситуацию и на осеннем чемпионате Европы реабилитироваться за эту неудачу.

— И все же, чем именно обусловлено это поражение?

— Проанализировав поединок, мы пришли к выводу, что сказались вышеназванные проблемы. Продолжительный простой не прошел бесследно и поединок сложился не так, как мы планировали. Других причин не вижу, поскольку по физической, технической и тактической подготовке Карапетян не уступил сопернику.

— После этой неудачи Карапетян выпадет из первой сотни мирового рейтинга своей весовой категории. Как отразится это обстоятельство на его дальнейшем участии в международных соревнованиях?

— Рейтинг учитывается только на чемпионатах мира, а на первенстве Европы он не играет важной роли. К тому же, наша главная и основная задача — завоевание медалей и олимпийской путевки. Место в первой сотне рейтинга не то, за что мы боремся. Что касается дальнейшего участия Карапетяна в международных соревнованиях, то к этой теме мы вернемся только после того, как он наберет необходимую форму. В частности, он пропустит ближайший турнир серии «Гран-при» в Австрии, в котором планировалось его участие. Карапетяну надо очень постараться, чтобы восстановить прежние кондиции. Без этого невозможно рассчитывать на удачное выступление в такой сложной весовой категории, в которой выступают очень сильные дзюдоисты. Фердинанд был чемпионом Европы, он далеко не случайный спортсмен и должен соответствовать своему статусу. Поэтому на запланированных сборах постараемся исправить замеченные недостатки и добиться желаемого результата.

— И каковы дальнейшие планы подготовки?

— В ближайшие 20 дней Фердинанд Карапетян будет тренироваться в своем родном зале во Владикавказе, но, конечно, будет привлекаться к учебно-тренировочным сборам сборной Армении, намеченным в Грузии и Испании. Поэтапно будем готовиться и посмотрим, когда Фердинанд будет готов к участию в олимпийских рейтинговых соревнованиях.

— Намечается ли участие остальных членов сборной Армении в международных соревнованиях?

— Арсен Аветисян, который, как и Карапетян, выступает в весовой категории до 73 кг, пока восстанавливается от травмы. А Артем Галачян (66 кг) примет участие в международном турнире в России, который пройдет 22-26 июня. Естественно, эти спортсмены также будут участвовать в сборах национальной команды. В основном наши сборы будут выездными, поскольку в Армении мало дзюдоистов международного уровня и у нас возникают трудности с организацией спаррингов для лидеров сборной. Всем ребятам будет предоставлена возможность побороться за олимпийские путевки. Сделаем все для того, чтобы у нас был не один, а несколько участников Олимпийских игр 2024 года в Париже. Рейтинговых турниров хватит на всех. Ребята настроены на то, чтобы до конца побороться за свой шанс.