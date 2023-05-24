Армения и Азербайджан на политическом уровне взаимно признали существование анклавов, но окончательного согласия по этому вопросу на юридическом уровне нет.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Никол Пашинян.

«Тема анклавов существовала на политическом уровне всегда и очень давно. Например, в документах о территориальном обмене 1999 года одна из статей посвящена анклавам Армении и Азербайджана. Вопрос имеет юридическую и политическую стороны. На политическом уровне в Мюнхене и Брюсселе был разговор о том, что мы взаимно признали существование анклавов, то есть признали, что есть Арцвашен, который принадлежал и принадлежит Республике Армения, и анклавы, которые находятся на территории Армении и принадлежали Азербайджану. И, да, мы признаем это на политическом уровне, и я сказал, что на юридическом уровне у нас есть дополнительные вопросы, связанные как минимум с некоторыми из них», — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что окончательной договоренности по вопросу анклавов нет: будут ли их обменивать или будет дано другое решение.

«Здесь ничего не решено, идут обсуждения и, на мой взгляд, здесь есть много места для гибкости.

Если будет четкая договоренность с Азербайджаном, я приду и скажу, что мы четко договорились о решении вопроса, и представлю его. Окончательного согласия по этой теме нет, есть мысли и разные идеи, ни одна из которых не отвергнута», — заключил Пашинян.