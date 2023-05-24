Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что может доказать, что никогда и никому не обещал коридор через территорию Республики Армения и не допускал, чтобы создалось такое впечатление.

Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

«Долгое время наши оппозиционные коллеги говорили, что в ходе переговоров во время войны я обещал коридор, а теперь не даю этот коридор, из-за этого и происходит эскалация и ситуация нестабильна.

Я делаю ответственное заявление во услышания всего мира: я могу доказать, что никогда и никому не обещал коридора через территорию Республики Армения и не допускал, чтобы создалось такое впечатление, будто я хочу сделать что-то подобное. Я говорю это с трибуны не как политическое заявление. Я говорю, что могу доказать это, что против этого не может быть никаких возражений. Другое дело, что есть материалы, которые я могу рассекретить по своему решению, но мы понимаем, что это касается не только меня», — подчеркнул премьер.