Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу его заявления об ОДКБ.

Как сообщает Арменпресс, в ходе правительственного часа в Национальном Собрании депутат Арпине Давоян напомнила комментарий официального представителя МИД РФ по поводу заявления премьер-министра Армении о том, что ОДКБ вышла или выходит из Армении.

Мария Захарова отметила: «Россия считает деятельность ОДКБ высокоэффективной и зарекомендовавшей себя в этом ключе. Однако у каждой страны есть свои права и возможности оценивать деятельность структуры».

Премьер-министр ответил, что не знает, кто из представителей МИД России сделал такое заявление, но представитель МИД РФ не может быть его собеседником.

«Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только принимать к сведению, что я говорю», — сказал Пашинян.