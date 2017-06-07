Общество Июнь 07, 2017 | Автор : admin

В ходе очередного рабочего совещания в мэрии Еревана, которое вел мэр Тарон Маргарян, обсуждались вопросы торговой ярмарки на улице Фирдуси.

Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана, с учетом того, что вскоре там начнется строительство, столичный градоначальник поручил руководителям соответствующих служб и руководителю административного района Кентрон провести переговоры с владельцами ярмарок и рынков, действующих в Ереване, чтобы организовать перемещение торговцев с улицы Фирдуси на другие рынки.

Вопрос поручено решить в недельный срок.