Экономика Ноябрь 24, 2017 | Автор : admin

В ходе состоявшегося 23 ноября заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил руководителям всех министерств и ведомств в трехдневный срок представить имена соответствующих ответственных, которые будут координировать процесс проведения оцифровки в тех или иных отраслях экономики.

Также поручено в двухнедельный срок составить и представить предложения по разработке программы мероприятий на 2018 год в рамках разрабатываемого проекта “Цифровая повестка Армении 2020-2030гг.” для согласования с фондом “Цифровая Армения”.

“Наряду с разработкой долгосрочной программы “Цифровая повестка Армении”, необходимо также осуществить работы по реализации конкретных краткосрочных программ. Особенно это касается тех сфер, где оцифровка имеет первостепенное значение. Хотя, на мой взгляд, этот процесс является приоритетом для всех сфер нашей экономики”, — отметил глава правительства.

Напомним, что правительство Армении в ходе заседания 3 августа приняло решение о создании фонда “Цифровая Армения”. Создание фонда обусловлено необходимостью реализации цифровой повестки Армении. В частности, разработки новой цифровой стратегии, формирования единой цифровой среды во всех сферах республиканского управления, а также модернизации местных систем самоуправления, повышения информационной безопасности, сокращения государственных расходов и коррупционных рисков.