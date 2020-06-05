Карантин сократил спрос на вино

Виноделы ищут способы пережить пандемию и кризис

Урожай винограда в этом году ожидается довольно высокий в Армении. Но вопрос в том, будет ли у местных винодельческих компаний достаточно средств для закупа сырья, учитывая тот факт, что негативные экономические воздействия пандемии коронавируса не обошли стороной и сферу виноделия. По разным оценкам, падение потребления вина на внутреннем рынке страны достигло 70%.

Это значит, что если еще год назад объем потребления на местном рынке составлял порядка 10 млн бутылок, то сейчас эта цифра опустилась примерно до 3 млн бутылок. Не лучше обстоят дела и в плане экспорта винной продукции. Как отметил в беседе с нами руководитель винодельческой компании “Армас” Арменак Асланян, экспортные показатели компании за последние месяцы сократились в разы, поскольку практически во всем мире были закрыты рестораны и кафе, а во многих местах и специализированные магазины.

Сложившуюся ситуацию участники рынка характеризуют, если не критической, то очень близкой к этому. Тем более, что многие из армянских компаний не так давно оправились после кризиса 2014-2015 гг. В то время обесценение российского рубля, плюс негативные явления, имевшие место в экономике России, привели к заметному сокращению экспортных поставок из Армении. Сильнее всего это сказалось именно на отечественной сфере виноделия, львиная доля экспорта которой приходилась на российский рынок.

Актуальным вопросом для многих экспортеров тогда стала задача диверсификации рынков сбыта, что позволило бы значительно расширить географию экспорта и увеличить объемы производства. В этом смысле диверсификация рынков сумела бы компенсировать отрицательные воздействия одного рынка за счет стабильных поставок в другие страны. Столкнувшись с проблемами на российском рынке, армянские виноделы начали постепенно увеличивать свое присутствие на новых рынках, что привело к росту экспортных поставок армянских вин в такие страны, как Япония, Германия, Англия, США, Китай и т.д.

К началу осени возможен рост экспорта

Однако в нынешних условиях тема диверсификации уже не является столь же актуальной, как в те годы, поскольку воздействие пандемии сказалось на всех мировых рынках. Более того, российский рынок по-прежнему составляет львиную долю нашего экспорта, обеспечивая около 75% поставок из Армении. Наряду со снижением потребления, в России в последние месяцы вновь имело место снижение курса рубля примерно на 15%, что в целом сократило экспорт армянских вин вдвое. На столько же упали продажи и на остальных наших рынках сбыта.

“Есть надежда, что к концу лета и началу осени — периоду, на который обычно приходится всплеск экспорта винной продукции, — произойдет рост экспорта вин процентов на 30. В итоге, показатели отрасли — как по части производства, так и экспорта, — к концу года упадут приблизительно на треть”, — полагает председатель Союза виноделов Армении Аваг Арутюнян.

Все это, скорее всего, приведет к проблеме реализации винограда в стране, прогнозирует эксперт, поясняя, что в целом тара на перерабатывающих предприятиях все еще заполнена на 80%. Но в условиях сокращения объемов сбыта, многие винодельческие компании не имеют сегодня возможностей и технических средств для закупок винограда. Решение проблемы глава Союза виноделов видит в предоставлении государством льготных, беспроцентных кредитов, которые перерабатывающие компании смогут направить на закупки урожая.

“Что мы будем делать с этим урожаем, является отдельным, очень хорошим вопросом. Одним из вариантов является производство так называемого невыдержанного коньяка. При таком раскладе государство должно предоставить небольшим компаниям возможность выдерживать спирт и продавать как минимум через три года коньяк, лишив соответствующей монополии крупных производителей”, — отмечает г-н Арутюнян.

Высокая пошлина тормозит развитие сферы

Дело в том, что в соответствии с действующим законодательством предприниматели, которые решили производить коньяк, обязаны с первого же года своей деятельности платить госпошлину в размере 10 млн драмов в год. Проблема в том, что обязательство это наступает уже с того момента, как начинается процесс дистилляции коньячного спирта. Опять же по закону, этот спирт может называться коньяком лишь при условии, если он был выдержан в дубовых бочках не менее трех лет. То есть пошлину необходимо выплачивать как минимум три года, что к моменту реализации продукции составит 30 млн драмов, если речь идет о коньяке трехлетней выдержки.

Подобные суммы становятся непосильным финансовым бременем для начинающих компаний, в результате чего сфера является своего рода монополизированной со стороны крупных производителей. По мнению г-на Арутюняна, существующий в Армении монопольный норматив производства коньяка нуждается в пересмотре. В соседней Грузии, да и во многих других странах, любой человек, по его словам, может производить вино и коньяк. Принятый же у нас в 1998 году норматив фактически лишает небольшие предприятия возможности производить коньяк. В этом смысле, как считает эксперт, необходимо устранить данное требование о выплате госпошлины и дать возможность выдерживать спирты всем, кто готов это делать.

То, что наличие столь высокой пошлины тормозит развитие сферы, указывают и в Минэкономике, глава которого Тигран Хачатрян в ходе недавнего заседания правительства отметил, что местные производители вин неоднократно поднимали этот вопрос во время обсуждений в экономическом ведомстве. В частности, они указывали на то, что в случае принятия нового регулирования многие из них перейдут на ступень выше и начнут производить в том числе и коньяк.

Нужны комплексные решения

С учетом всего этого, в Минэкономики был разработан новый законопроект, в котором предлагается для тех производителей, которые пока еще не реализуют, а всего лишь осуществляют подготовительный процесс, снизить пошлину и вместо нынешних 10 млн драмов установить всего 50 тыс. драмов ежегодно. Тем самым, те компании, которые сейчас намереваются приступить к производству коньяка, сэкономят огромные суммы, поскольку вместо 30 млн выплатят лишь 150 тыс драмов в течение тех трех лет, когда спирт выдерживают в бочках, чтобы по истечении этого срока он мог называться коньяком. Но как только компания решит реализовывать свою продукцию, размер госпошлины составит для нее те же 10 млн драмов, которые действуют и сейчас. Смысл в том, как поясняют в Минэкономики, что пока человек не приступил к производству, нельзя взимать с него пошлину, как с производителя.

Законопроект пока находится на стадии обсуждений, но, как отмечает глава Союза виноделов, его принятие во многом позволит свести на нет имеющиеся на сегодня кризисные явления в сфере и оказать содействие сельчанам, производящим виноград. Это позволит переработать весь некачественный урожай в спирт, который со временем будет лишь расти в цене. Однако продукцию, полученную за счет закупленного в этом году урожая, по словам г-на Арутюняна, скорее всего не удастся реализовать в будущем году. Поэтому требуются комплексные решения, охватывающие, в частности, вопрос освобождения от НДС закупаемой перерабатывающими компаниями тары для хранения спиртов и другого концентрата. Наряду с этим, как указывает эксперт, правительству нужно оказать содействие в создании фонда тары для хранения путем предоставления лизинга или других инструментов.