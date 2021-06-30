Благотворительный фонд «Дети Армении» (COAF) построил дома в общинах Дсех и Дебет Лорийской области для 13 семей, перемещенных из Арцаха и нашедших приют в Армении.

Не так давно первые две семьи, Маргарянов и Чиркинянов, поселились в своих новых, комфортабельных домах, меблированных и оборудованных всеми удобствами: постоянным водоснабжением, отоплением, электричеством и интернетом.

Как сообщил «РА» менеджер по коммуникациям фонда «Дети Армении» Давид Манукян, при реализации этого этапа проекта более 100 арцахцев будут обеспечены домами.

Отметим, что после войны 150 семей, перемещенных из Арцаха, по-прежнему проживают в семьях из деревень-бенефициаров Фонда «Дети Армении». Они полностью вовлечены в текущие образовательные, медицинские и социальные программы фонда, но вот самая главная задача – иметь собственную крышу – оставалась нерешенной.

Старт проекту, благодаря которому арцахцы получили дома, был дан еще 6 декабря 2020 года, во время проводимого фондом ежегодного вечера по сбору средств «Свернем горы». На мероприятии было объявлено, что собранные деньги в 2021 году пойдут как на сельские программы, так и на строительство домов для наших соотечественников, перемещенных из Арцаха.

На данный момент построено 13 домов: один дом в среднем имеет площадь в 75 квадратных метров. Всего же строится 960 квадратных метров жилой площади по цене 430 долларов США за квадратный метр. Дома полностью меблированы и готовы к проживанию больших семей. В домах также есть необходимые предметы домашнего обихода: холодильник, стиральная машина, пылесос, телевизор, кухонные принадлежности и другие необходимые предметы.

«Фонд «Дети Армении» очень быстро отреагировал на кризис – мы срочно мобилизовали наши ресурсы и предоставили перемещенным из Арцаха семьям как пристанище, так и гуманитарную помощь», – сообщил исполнительный директор фонда Корюн Хачатурян.

Основатель COAF Каро Армен в свою очередь отметил необходимость и срочность обеспечения наших соотечественников, перемещенных из Арцаха, надлежащим качественным жильем, чтобы ни в коем случае не повторилась история 1988 года, когда после страшного землетрясения многим семьям пришлось десятилетиями жить в неблагоустроенных домиках-времянках.

«При выборе семей мы учитывали многие критерии, но одним из самых главных было то, что мы в короткие сроки предоставили дома семьям, которые уже имели намерение покинуть Армению и Арцах. То есть мы сделали так, чтобы они остались в стране», – подчеркнула руководитель проекта Овсанна Егоян.

Выбирая место для строительства домов также учитывалась их близость к важным учреждениям – например, школе, поликлинике и торговым точкам. Дома строятся из натуральных, качественных материалов, с учетом предыдущих жилищных условий и занятий арцахцев.