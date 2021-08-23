Посол Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси считает, что последствия недавней войны в Нагорном Карабахе не преодолены, а конфликт не урегулирован, так как статус Нагорного Карабаха еще не определен.

«Мы будем работать в качестве сопредседателя Минской группы, стремясь с этих позиций снизить эскалацию ситуации, устранить инциденты, чтобы можно было рассмотреть оставшиеся вопросы, послевоенную ситуацию и окончательное урегулирование оставшихся задач, – как передает «Арменпресс», об этом Линн Трейси сказала в беседе с журналистами в Сюникской области.

Касаясь вопросов, связанных с безопасностью и пограничными инцидентами, Трейси упомянула, что она высказала свое мнение по ним, и несколько позиций были озвучены Госдепартаментом США.

«Вы очень хорошо знаете, что в июле я посетила один из приграничных районов Гегаркуникской области, где были зарегистрированы инциденты. Я хочу прояснить, что мы призываем к деэскалации ситуации, чтобы как можно скорее положить конец насилию”, сказала Линн Трейси.

Посол подчеркнула, что решение этих проблем чрезвычайно важно, тем более, что мирное население находится в эпицентре конфликта, их безопасность находится под угрозой, поэтому с учетом всего этого решение этих вопросов становится актуальным.