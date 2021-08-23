Азербайджанский военнослужащий направил оружие в сторону Омбудсмена Армении: Защитник прав человека РА на собственном примере убедился, что присутствие Азербайджанских военных на дорогах Сюника является реальной угрозой для человека

На прошлой неделе мы сами убедились, что присутствие Азербайджанских военных на дорогах между общинами Сюникской области РА прежде всего является нарушением права на жизнь и права на свободное передвижение людей, об этом написал на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

“В частности, на обратном пути из общин Капан, Тег, Сюникских сел мы остановились на 1-2 минуты недалеко от места дислокации Азербайджанских военнослужащих (Межгосударственная трасса M2). Мы пытались понять, что будет, если по какой-то объективной причине, например, здесь остановится гражданская машина из-за неисправности или ухудшения самочувствия пассажиров. Мы сами, конечно, ехали на гражданских машинах.

На этом фото участок дороги между селами Шурнух (Горис) и Давид Бек (Капан), который показывает одно из мест расположения Азербайджанских военных. Как только мы встали, Азербайджанский военный заметил нас, потом тут же из своего домика взял оружие и направил его в нашу сторону.

В другом месте мы встали на 1-2 минуты. Здесь Азербайджанские вооруженные служащие начали беспокойные движения и в бинокль наблюдали за нами, а потом начали свистеть и кричать. На собственном опыте убедились, что само присутствие Азербайджанских военнослужащих на дорогах между общинами Сюника является нарушением права на жизни, права на свободное передвижение и других жизненно важных прав гражданского населения РА. Эти обоснования вместе с соответствующими доказательствами, будут включены в концепцию зоны безопасности и будут отправлены в соответствующие международные органы.

На фотографии через Google Earth показано местоположение Азербайджанских военных между нашими двумя селами”,- сообщил Татоян.