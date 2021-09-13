Вторая сессия Национального Собрания РА VIII созыва, стартовавшая в понедельник, началась заявлениями народных избранников по поводу ненормальной, мягко говоря, весьма опасной для Армении ситуации в Сюникской области.

В частности, депутат от оппозиционного блока «Айастан» Арцвик Минасян от имени фракции выступил с инициативой организовать специальное обсуждение противоправных действий вооруженных сил Азербайджана на суверенной территории Армении, пригласить ответственных за безопасность страны должностных лиц, заслушать их объяснения относительно беспрецедентных событий.

Напомним, что в полдень 12 сентября полиция Азербайджана (на созданном двумя днями раньше контрольно-пропускном пункте на нашей территории) начала проводить проверку автомобилей, следующих по дороге Горис-Капан, в частности, проверку документов на груз и водителей грузовиков с иранскими госномерами.

Как известно, около трех десятилетий – после того, как Азербайджан и Турция подвергли блокаде независимую Армению, – по единственной сухопутной межгосударственной дороге, связывающей нашу страну с Ираном, в Армению поступают продукты питания и другие товары. И вот Азербайджан пытается заблокировать и эту дорогу. Так что это противоправное действие направлено не только против Армении, но и дружественной нам Исламской Республики Иран.

По поводу сложившейся беспрецедентной ситуации с сообщением уже выступила Служба национальной безопасности Армении.

В нем, в частности, говорится, что на участке населенного пункта Эйвазли, находящегося под контролем Азербайджана, вблизи населенного пункта Воротан межгосударственной дороги Горис-Капан, с 12 сентября этого года, 12:00 полиция Азербайджана проводит проверку документов на груз и водителей грузовиков с иранскими госномерами.

«Военнослужащие пограничных войск Службы национальной безопасности РА и пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации проводят совместную работу по урегулированию возникшей ситуации», — говорится в сообщении.

Оппозиция полагает, что вышеприведенное заявление СНБ РА достаточно мягко, беззубо, ситуация же требует серьезного дополнительного обсуждения.

Спикер НС Ален Симонян представить предложение в письменном виде – и чем раньше, тем лучше. Будет ли обсуждение в формате закрытого пленарного заседания НС или просто в профильной комиссии – определится, по всей видимости, в ближайшие часы.

По поводу своего предложения выступили оппозиционные депутаты, естественно, обвиняя власти в передаче противнику на основе устных договоренностей территорий Армении и требуя, чтобы глава представительного органа с парламентской трибуны проинформировал соотечественников о ситуации в Сюнике и том, какие угрозы таит она для населения.

Спикер Ален Симонян заявил, что никто никому ничего не сдавал. Что же касается информирования соотечественников о ситуации в Сюникской области, то господин Симонян заявил, что владеет исключительно информацией, распространяемой по официальным каналам.

Кстати, в соцсетях уже муссируются слухи, что азербайджанские то ли пограничники, то ли полицейские на установленном в Воротане своем пропускном пункте требуют от водителей иранских фур (привозящих, подчеркнем, в Армению продукты питания и товары первой необходимости) сумму, эквивалентную 50 000 драмов, чтобы позволить пересечь дорогу.

Что ж, как говорится в народе, укравший яйцо, похитит и коня. Напомним, что азербайджанские военнослужащие на суверенной территории Армении уже пятый месяц занимаются скотокрадством, похищением армянских военнослужащих и гражданских лиц. Теперь же пытаются обложить данью и иранских бизнесменов.