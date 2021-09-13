Даже невооруженным глазом видно, что в этом году туристов на улицах Еревана, да и в областях Армении, довольно много. Судя по цифрам, озвученным недавно министром экономики Вааном Керобяном, по положению на конец августа текущего года нашу страну посетило 488 тыс. туристов. Причем, только за август их число составило 143 тыс. человек.

«Это значит, что в сравнении с прошлым годом у нас уже есть рост на 130%», – подсчитал глава Минэкономики.

Много это или мало, – смотря с чем сравнивать. Если с предыдущим годом, то мало, потому что в 2019 году число туристов в Армении превысило 1,8 млн. человек, что, кстати, на 14% было больше, нежели было зарегистрировано в 2018 году. По итогам же прошлого года, когда повсеместно закрылись границы в связи с пандемией коронавируса, Армению в туристических целях смогли посетить чуть больше 315 тыс. человек.

Нынешний год пока не закончился. Однако Минэкономики настроено весьма оптимистично, прогнозируя, что по итогам года удастся добиться показателя в 1,2 млн туристов. Хотя, ситуация с пандемией настолько нестабильна во всем мире, что делать какие-либо прогнозы несколько рискованно.

Но будем надеяться на лучшее, ибо финансовые потоки, формируемые за счет сферы туризма, создают мультипликативный эффект и играют достаточно весомую роль в плане поступлений в госбюджет. Ведь этот дополнительный доход местные жители по большому счету расходуют на покупку отечественных товаров и услуг, создавая тем самым новый виток экономической активности у нас в стране. А в прошлом году, учитывая достигнутые в предыдущие годы масштабы въездного туризма в Армении, потери сферы оценивались миллионами долларов.

Зато внутренний туризм в Армении на фоне пандемии переживал свой звездный час. Из-за закрытия границ и прекращения турпотоков отпуск для многих ограничился пределами своей родины. Моя лента в Фейсбуке, к примеру, все лето пестрела фотографиями друзей, выложенных со всевозможных изведанных и неизведанных уголков нашей страны. Гостиницы, пансионаты и гостевые дома в областях были забиты до отказа. Тут, как ни крути, коронавирусу надо сказать спасибо. А как иначе многие из нас сумели бы открыть для себя красоты родных краев, способствуя заодно развитию внутреннего туризма.

Отпуск обернулся игрой в кошки-мышки

Впрочем, многие все же решили провести свой отпуск за пределами родной страны. Увы, для некоторых армянских туристов нынешний туристический сезон оказался очень непростым. Ровно месяц назад, в середине августа внимание отечественных СМИ было приковано к туркомпании «Davinchi Travel», где сотни наших граждан в буквальном смысле дежурили у входа компании в надежде встретиться с руководством, чтобы потребовать свои деньги назад. Причем, все в один голос утверждали, что туркомпания продала им путевки в разные направления – от Египта до Мальдив, но, как выяснилось потом, в реалиях они оказались подделкой. Иначе говоря, компания попросту кинула своих клиентов, о чем последние узнали либо на вылете из Еревана, когда на паспортном контроле им заявили, что билет недействителен, либо уже по прилете в страну назначения, где в гостиницах сказали, что на их имена нет забронированных номеров.

В потоке информации, которая обильно льется на нас из новостных лент, многие уже забыли этот инцидент. И уж тем более забыли лето 2019 года, которое для многих армянских туристов обернулось игрой в кошки-мышки с руководством туркомпаний, кинувших, как и «Davinchi Travel», своих клиентов. Сначала, где-то в конце июля 2019 года сотни наших граждан по вине туроператора A&R Tour не могли вернуться в Армению из-за отмены рейса Хургада-Ереван. Были проданы авиабилеты и туры в Египет, а позже в связи с финансовыми проблемами туроператора все рейсы по этим направлениям были отменены. Правительству ничего не оставалось, как выделить из резервного фонда около 47 млн драмов для организации трех чартерных рейсов, дабы вернуть граждан Армении из Египта.

К тому времени уже другие армянские туристы застряли в курортном городе Ларнака на Кипре. Ответственная за своих клиентов туристическая компания Sputnik Travel часами не отвечала на звонки, оставив людей в неведении, – уедут они обратно или нет, и если да, то когда это случится. Все эти люди, заплатившие немалые суммы туроператорам за обеспечение им комфортного отдыха, в реалиях оказались не только в сложной ситуации, но заодно обнажили огромные проблемы туристической сферы Армении.

Выяснилось, что никто толком не знает, сколько на нашем туррынке действует хозсубъектов, предоставляющих туруслуги. Потому что все, кому не лень, могут стать и туроператорами, и турагентствами, и гидами, заключать договора с клиентами, не заключать, заниматься демпингом, организовывать авиарейсы, продавать поддельные авиабилеты или вовсе отменять рейсы. Ладно еще, местные операторы и гиды. Но у нас, как выясняется, вовсю «бушуют» и иностранцы.

В ожидании законодательных изменений

Еще два года назад президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян заявил, что уже происходит интервенция недобросовестных туроператоров и гидов из соседних стран, которые вместе с такими же недобросовестными армянскими компаниями практически вытесняют с рынка туристические компании, создающие рабочие места, выплачивающие налоги и предоставляющие высококачественные услуги.

«Подобный расклад не только влияет на конкурентную и бизнес среду в турсфере Армении, но также может оказать существенное негативное влияние на имидж нашей страны. Ведь те же непрофессиональные гиды распространяют дезинформацию об историческом и культурном наследии Армении», – говорил он.

Свет в конце тоннеля появился в мае текущего года, когда на электронном портале правовых документов e-draft Минэкономики разместило целый пакет законопроектов, регулирующих туристическую сферу («О туризме», «Об административных правонарушениях», «О деятельности, подлежащей к уведомлению» и «О государственной пошлине»). К слову, правительству понадобилось три года, чтобы разработать и вынести на обсуждение законопроекты, которые могли бы оказать существенное влияние на развитие турсектора Армении.

Законодательными изменениями предусматривалось деятельность ряда представителей турсферы сделать видом деятельности, подлежащей уведомлению. Речь, в частности, о деятельности туроператоров, турагентств, хозсубъектов в сфере гостиничных услуг, автотранспортных турперевозок, гидов и сопровождающих. Ну, а для того, чтобы в будущем предотвратить законодательные нарушения в сфере туризма, предлагалось ввести госконтроль в сфере и заодно определить пункты, позволяющие конкретизировать меры административной ответственности нарушителей.

Однако до сих пор никаких изменений в этом направлении у нас нет. По крайней мере, на днях в беседе с руководителем одной из местных туркомпаний выяснилось, что каких-либо извещений представители турсферы не получали относительно того, что скоро их деятельность станет видом деятельности, подлежащей уведомлению. А ведь это случай, когда «промедление смерти подобно», учитывая то, что без законодательных регулирований в этой сфере нам вновь придется столкнуться с недобросовестными туроператорами.