Депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин ответил азербайджанской прокуратуре в своем Telegram — канале.

«Полагаю, прилагаемая новость является фейком или журналистской ошибкой, так как иначе придётся признать, что во всей Генпрокуратуре Азербайджана не осталось людей, способных понимать русский язык или пользоваться услугами переводчика.

Если предположить, что эта новость соответствует действительности, — печально, ибо народ, правовая система которого живёт в не имеющих отношении к реальности представлениях, ждёт много интересных открытий, и не всегда приятных.

Хотя, возможно, (если новость соответствует реальности) это проявление святой веры в то, что Россия принадлежит, а российское государство полностью и всецело управляется азербайджанскими непубличными структурами (проще говоря, мафией).

Последнее, впрочем, является хотя и неприятной, но заслуживающей внимания гипотезой, — в свете отношения чиновников РФ к моему указанию на необходимость защиты наших миротворцев как минимум.

И ещё раз: ни к каким бомбардировкам Азербайджана, ни обычных, ни тем более ядерных, я не призывал.

Поверившим одичалым, злонамеренным и просто ловящим хайп журналистам, перевравшим мои слова до неузнаваемости, я сочувствую и принес самые искренние извинения.

А наши миротворцы для меня это святое, и повторение 2008 года недопустимо», — написал Делягин.