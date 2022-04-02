Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах выступило с заявлением об уничтожении Азербайджаном армянского культурного наследия Паруха и Караглуха и вопиющих фальсификаций

Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится, что 24 марта 2022 года в результате азербайджанской агрессии противником были оккупированы окрестности села Парух, бывший населенный пункт Караглух и одноименная высота в Аскеранском районе Республики Арцах. Вооруженные силы Азербайджана сразу же применили свой печально известный механизм уничтожения армянского историко-культурного наследия на этой оккупированной территории.

«Помимо своего стратегического значения, этот район имеет важное значение как со стратегической точки зрения, так и по причине его уникальной историко-культурной и историко-природной среды. Согласно государственному списку недвижимых памятников истории и культуры, на вышеперечисленных территориях официально зарегистрировано около 20 памятников, в том числе 2 церкви (включая церковь Святой Богоматери, 13 век, фото прилагается), знаменитая крепость Шикакар-Караглух, памятники культуры, имеющие археологические значение, кладбища, хачкары, надгробия. Здесь же находится Шикакарская пещера, где Международная археологическая экспедиция Азоха проводила исследования в 2011 г.

Однако следует подчеркнуть, что данная местность еще недостаточно изучена, что подтверждается также исследованиями, проведенными там в декабре 2021 года, в результате которых были обнаружены еще около тридцати памятников.

Учитывая горький опыт армянофобской политики Азербайджана, следуя которой эта страна на самом высоком уровне организует и поощряет культурный вандализм на оккупированных территориях Арцаха, мы с уверенностью заявляем, что в условиях азербайджанской оккупации историко-культурное наследие Паруха и Караглуха также находится под угрозой», — говорится в заявлении.

Опасения МОНКС становятся более предметными после просмотра видео-материала, опубликованного азербайджанским СМИ AZTV 30 марта 2022 г., где азербайджанцы демонстрируют человеческие останки, обнаруженные под землей. Азербайджанская пропагандистская машина, прибегая к лживым и коварным методам, представляет данный факт как массовое захоронение азербайджанцев из села Иванян (в азербайджанской версии — Ходжалу), в результате боевых действий 1992 года. Однако реальность совершенно иная, в частности:Хотя азербайджанская сторона давно прибегает к фальсификациям и обвиняет армянскую сторону в массовом убийстве азербайджанцев в селе Иванян, имеются многочисленные неопровержимые доказательства того, что Вооруженные силы Арцаха до и во время боевых действий предоставили гражданскому населению гуманитарный коридор. Эта резня была совершена боевиками от азербайджанской оппозиции в окрестностях Акны (в азербайджанской версии — Агдам), находящейся под их контролем. Они намеревались использовать эту резню с целью смены власти в Азербайджане, в чем признался даже тогдашний президент Азербайджана АязМуталибов. Более подробные доказательства можно найти по следующей ссылке: https://xocali.net/

2.На основании анализа имеющихся у нас фактологических, географических и культурологических данных становится ясно, что вышеупомянутые кадры были сняты на армянском кладбище под названием «Кален Хут» села Паруха, которое датируется IX-XII вв. (карта прилагается). Следовательно, представленные кости являются скелетированными останками из старого армянского кладбища.

а) Эксперты, знакомые с местностью, и жители Паруха утверждают, что видео снято на кладбище «Кален Хут».

б) Даже первого взгляда культурологов и археологов достаточно, чтобы зафиксировать, что человеческие черепа, представленные на видео, имеют типичное антропоидное брахокефалическое (круглоголовое) строение армянского типа, в то время как у населения Азербайджана череп каспийского антропологического типа долихоцефальный (длинноголовая) структура (фото прилагается).

в) Все показанные кости имеют гладкую поверхность, что в археологическом понимании означает, что они имеют не 30-летнюю, а вековую давность. А кочевые предки азербайджанского населения вторглись в эти части Арцаха лишь в 18-19 веках.Более того, азербайджанская пропагандистская машина использует такие безосновательные и лживые аргументы, что можно также утверждать, что село Иванян (в азербайджанской версии — Ходжалу) находится как минимум в 17 километрах от Паруха (карта прилагается) и очевидно, что военные действия в поселке Иванян не могли иметь какого-либо отношения к Паруху.

Приведенные факты настолько красноречивы, что нам остается вновь констатировать не только очередной эпизод уничтожения армянского культурного наследия, но и очередной подлог азербайджанской стороны и попытку обмануть собственный народ и мировую общественность.

Таким образом, принимая во внимание систематические и преднамеренные преступления, совершенные Азербайджаном против богатого армянского и общехристианского культурного наследия в течение последних десятилетий, которые приобрели новый размах после военной агрессии 2020 года и зарегистрированные многими международными организациями, в том числе резолюцией Европейского парламента от 9 марта 2022 года, МЫ ПРИЗЫВАЕМ международное сообщество, правозащитные организации и организации по защите культурного наследия не проявлять равнодушия и принять меры по сдерживанию этнокультурного геноцида, проводимого Азербайджаном. Сожалеем, что до сих пор ЮНЕСКО, несмотря на свои обязательства и призвание, так и не направила миссию по установлению фактов на оккупированные территории Арцаха и не предприняла значительных усилий для предотвращения новых преступлений со стороны Азербайджана», — отмечается в заявлении министерства.