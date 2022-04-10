Святая Армянская Апостольская Церковь в этом году 10 апреля празднует Цахказард, который знаменует торжественный вход Христа в Иерусалим.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщая, что в этот день состоятся службы:

— Андастан (благословение недр) и благословение детей под руководством Первоиерарха Армянской Апостольской Святой церкви Католикоса Всех Армян Его Святейшества Гарегина Второго

— Святая Литургия у алтаря Святого Трдата, в 10:00

— Святая Литургия и благословение детей

— духовенство Первопрестольного Святого Эчмиадзина примет участие в церемонии в монастыре Гаяне, 11.00 часов.

— чин Дрнбац

— Божественная литурния в монастыре Гаяне, 17: 30.



Таинство Цахказарда:

Как приняли Христа в Иерусалиме. Христа приняли в Иерусалиме с большим ликованием. Люди пришли навстречу Христу с оливковыми и пальмовыми ветвями, прославляя: «Осанна Всевышнему, благословен тот, кто приходит во имя Господа (Марка, 11:9-10)

Отцы церкви объясняют, что дарование веток и ветвей означало особые почести и торжественность, и дарование оливкового дерева и пальмовых ветвей Христу воскресившему Лазаря, имело смысл победы над смертью.

У открытого или закрытого алтаря проводится святая и бессмертная праздничная литургия. В субботу перед Цахказардом открывается занавес алтаря, а на следующий день Святая праздничная литургия преподносится уже при открытом занавесе.

В чем таинство праздника. Цахказард — день ликования. Люди приветствовали Христа как Царя, прославляя Его. Казалось, что Христос пребывает в истинном раю, где знают и принимают его, где у него есть последователи. Но что было дальше? Следующая неделя показала, что Христос с этим ликованием на самом деле входил не в рай, а, наоборот, в место своих страданий. Причем по своей воле, показывая, что он — Агнец Божий, желающий отдать жизнь за наше спасение (согласно закону, евреи забирали пасхального агнца домой за пять дней до Пасхи).

На следующий день после Цахказарда начинаются страдания Христа, которые заканчиваются Его распятием. Те же самые люди, которые встречали царя, прославляя и почитая, впоследствии требуют подвергнуть его мучениям и приговорить к смерти.

Сегодня для нас, христиан, есть еще один повод думать, кто мы. Мы в рядах тех людей, которые с улыбками и славой встретили Господа, но потом, всего через неделю распяли Его, или, понимая совершенную человечеством ошибку, мы теперь уже следуем заветам Христа. Этот день — повод задуматься, как мы поступаем, мы остаемся рядом с ним в каждом испытании или даже не замечаем, что Христос идет навстречу нам.

Как мы будем действовать — это наш выбор и наша ответственность. Примем ли мы Христа, идя навстречу ему, или же расправимся с ним. Однако, делая выбор, давайте вспомним, что в одном случае мы сохнем, как и бесплодная смоковница в притче Христа, или будем процветать, наполняясь надеждой и светом

Католикосом Всех Армян Гарегином II Цахказард был провозглашен Днем благословения детей, так как во время Входа Господа в Иерусалимский храм особенно дети кричали: «Благословение сыну Давидову» (Матф. 21:15).