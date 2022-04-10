Известный в России кинорежиссер Карен Шахназаров с маниакальным упорством продолжает озвучивать алиевские тезисы о «светлом будущем Карабаха в составе Азербайджана».

Не первый раз и не первый год. В прошлом году после подобного его заявления появились предположения о том, что он де пытается «отработать энную сумму, перечисленную Азербайджаном на счета его концерна «Мосфильм»». Не исключено, что подобные высказывания, содержащиеся в недавнем интервью Шахназарова азербайджанскому порталу «Москва-Баку», также вызваны стремлением получить новые финансы. Впрочем, причины могут носить более глубинный характер, но об этом чуть позже.

«Я считаю, карабахским армянам нужно предоставить все возможности, чтобы они чувствовали себя в безопасности, могли спокойно развиваться. Но надо признать, что Карабах – это часть Азербайджана. Мне кажется, без этого ничего не выйдет. Пикантность ситуации заключается в том, что Армения фактически никогда и не отрицала этого на официальном уровне. … И Россия не отрицает, что Карабах – это часть Азербайджана. … Но учитывая всю историческую сложность отношений между армянами и азербайджанцами, Азербайджан должен обеспечить безопасность карабахских армян, чтобы они имели большую степень автономии. Мне кажется, это идеальная возможность решить вопрос раз и навсегда. В принципе президент Азербайджана подтверждал готовность предоставить армянам Карабаха все права граждан Азербайджана. Значит это надо подтвердить юридически», — заявляет Шахназаров.

Ложь! Армения и армянский народ никогда не примирялись и не соглашались с тем, что «Карабах — это часть Азербайджана».

Во-вторых, я бы очень хотела, чтобы безопасность самого Шахназарова была обеспечена так, как проживавших некогда в Азербайджанской ССР армян и Арцаха. Почти миллионное армянство Аз. ССР в 1988-1990гг. было либо зверски уничтожено, либо не менее варварски депортировано. Более полумиллиона армян из Аз.ССР стали беженцами. Такое впечатление, будто Карен Шахназаров ничего не знает о жесточайших армянских погромах в Сумгаите, Баку, Кировабаде, по всей территории Аз.ССР, об операции «Кольцо» в Карабахе, о развязанных Азербайджаном против Арцаха, начиная с 1988г., войнах, которые ныне называют Первой Карабахской (1988-1994), Апрельской 2016г., Второй Карабахской — 2020-го. Агрессия Азербайджана продолжается и сегодня.

И о зверствах азербайджанцев в отношении безоружного мирного населения Арцаха Шахназаров ничего не слышал? Об издевательствах над женщинами и детьми, пожилыми людьми, над попавшими в плен армянскими военнослужащими?.. О том, как беспомощным и беззащитным армянам отрезали уши, носы, головы?! Еще живым! И с особым удовольствием снимали эти душераздирающие процессы на видео!

Как с отрезанными головами носились по деревням, демонстрируя свои жуткие «трофеи» в качестве доказательства исполнения приказа! Да-да, приказа! Потому что все эти варварства осуществлялись по приказу верховного главнокомандующего террористического сброда, именуемого азербайджанской армией! Того самого Ильхама Алиева, которого Карен Шахназаров именует «довольно прагматичным политиком», который «реально хочет двигаться в направлении мира с Арменией».

«…Если представить, что Баку удастся полностью победить в этом конфликте, то однозначно армянское население уйдет из Карабаха. Любые обещания хорошей совместной жизни не помогут, потому что у армян есть опыт геноцида 1915 года и событий конца 80–90-х годов прошлого века, очень болезненный. На мой взгляд, армяне в Карабахе не останутся. Но тогда это уже будет проблема для президента Алиева и Азербайджана.

Как ни оправдывай свою «территориальную правоту», факт останется фактом: произойдет изгнание народа. И это ляжет пятном и на президента Алиева, и на весь Азербайджан», — сказал Шахназаров в интервью «Бизнес-газете», опубликованном — (внимание!) — 7 ноября 2020г.

За 2 дня до трехстороннего — Россия-Армения-Азербайджан Заявления и установления перемирия, которое Азербайджан постоянно нарушает, терроризирует арцахцев, проводит политику дискредитации размещенных в Арцахе российских миротворцев и, как отмечают профессиональные, а не доморощенные, как Шахназаров, политологи — ослабление позиций России на Южном Кавказе.

Чего же добивается Шахназаров, озвучивая идею сдачи Арцаха Азербайджану? Исхода армян из Арцаха? Ухода России из региона?

Чтобы убедиться, какое «будущее» может иметь Арцах в составе Азербайджана, советую Карену Шахназарову почитать азербайджанские учебники, насквозь пропитанные ненавистью к армянам, побывать в азербайджанских детсадах и послушать, как азербайджанских детей зомбируют в том же армянофобском духе.

Все вышеописанное никуда не делось. Это — реальность, в которой арцахцы живут с тех пор, как Карабах по воле большевиков оказался в созданном по их сговору с турецкими кемалистами гособразовании под названием «Азербайджан». Уже больше века! И Карену Шахназарову это прекрасно известно. Известно и то, какими зверствами в отношении армянского населения сопровождался процесс его создания.

Но ни в одном интервью или выступлении на темы Карабаха или Армении у Шахназарова не проскальзывает даже тени хотя бы сочувствия к тем, что в буквальном смысле слова прошел через адские страдания, отстаивая свое право на жизнь, на свободу, на право жить на своей земле, на своей родине. Хотя бы попытки озвучить правду. Впрочем, у Карена Шахназарова есть на то свои причины.

В прошлом году Левон Адян, прозаик, переводчик, публицист, общественный деятель, член Союза писателей СССР, Союза писателей Российской Федерации, Союза писателей Республики Армения, Союза писателей Нагорно-Карабахской Республики в ответ на выступления Карена Шахназарова на разных телевизионных каналах России и особенно на его циничные высказывания о том, что Арцах — азербайджанская земля, напоминает режиссеру, что ещё византийский император Константин VII свое знаменитое письмо армянам в первой половине Х века адресовал армянам Арцаха и звучало оно так: «Армения, Хаченским меликам».

Начиная с конца XVI века армянские князья (мелики) Карабаха установили дипломатические связи с рядом европейских государств, и в том числе с Россией. Документы, относящиеся к их взаимоотношениям, опубликованы. Они свидетельствуют, что европейские страны признавали меликов Арцаха-Карабаха самостоятельными, независимыми правителями.

Сохранились послания Католикоса Есаи и армянских меликов как Папе Римскому, так и Петру Первому, написанные в Гандзасаре в 1701 году. В них армяне просят помощи у Папы и у русского царя. Сохранились также два письма, написанные в 1726 и 1729 годах в крепости Шуши, о том, что в Карабах вторглось 40-тысячное турецкое войско. Имеются и грамота Петра Первого, и письмо императора Павла, адресованные карабахским меликам. В последнем конкретно указано количество армянского населения Карабаха — 11 тысяч семейств. Екатерина Вторая даже обещала восстановить в Арцахе армянское государство.

Наконец, доныне в Арцахе стоит, построенный в IV веке монастырь Амарас, где в начале V столетия Месроп Маштоц открыл школу, в которой обучали армянской грамоте. Также стоят монастыри: Гтич, построенный в IX веке, Гандзасар и Дадиванк, построенные в XII веке, которые Якобсон считал энциклопедией армянского зодчества.

Кроме этого, пишет Адян, в конце XIX века в Шуши, по словам Шахназарова — «древнем азербайджанском городе» печатались армянские книги и периодические издания, выходили газеты, из которых: 22 на армянском языке, 2 на русском. До резни 23 марта 1920г., организованной турками и мусаватистами, армянское население в городе Шуши составляло 70%, остальное население составляли русские, персы, дагестанцы, кавказские татары, курды. Согласно всесоюзной переписи 1926 года в Шуши насчитывалось уже всего 19 армян. Шахназаров, по всей вероятности, прекрасно зная об этом, искажает историю нашего народа. Комментарии тут излишни…

«В книге Евгения Пахомова «Краткий курс истории Азербайджана», изданной в 1923 году в Баку, — продолжает Адян, — обстоятельно расписано, что внутренние междоусобицы армянских меликов использовал предводитель среднеазиатского кочевого племени сараджаллу Панах-Али. Этот разбойник Панах бежал из Персии, где Надир-шах приговорил его к смертной казни. Он нашёл прибежище у джрабердского мелика Арутюна Мелик-Исраеляна с титулом от шаха Аллахули-султан. Кончилось тем, что он потом повелел отсечь голову своему спасителю, который не единожды скрывал его, отвечая на послания Надир-шаха: «в моём краю такого человека нет». П

озже Панах-Али установил дружеские отношения с меликом Варанды Шахназаром Вторым, убившим родного брата и завладевшим титулом мелика, что и породило враждебное к нему отношение других меликов. За оказанные ему Панахом услуги, Шахназар (прапрадед Карена Шахназарова) подарил тому крепость Шуши, построенную юзбаши Аваном в 1720-х годах. Между прочим, прежде Шуши был не крепостью, а торговым городком и назывался Каркар. В ереванском Матенадаране хранится Евангелие, переписанное в этом Каркаре.

Словом, укрепившись и почувствовав силу, Панах-Али провозгласил себя ханом, хотя все карабахские мелики — Варанды, Хачена, Дизака, Джраберда и Гюлистана — так и не подчинились до конца ни ему, ни его наследникам Ибрагиму и Мехти, который в 1822 году бежал в Персию. На этом просуществовавшее семь десятков лет ханство рухнуло.

На территории пяти армянских меликств Панах очутился случайно. Для ликбеза добавлю, что во всём Нагорном Карабахе до Панаха не было ни одного мусульманского поселения. Этого не отрицали даже летописцы самозванца-хана. У него здесь даже не было родового кладбища. Хаченские князья Гасан-Джалаляны выделили ему земельный участок близ Агдама, что в старину назывался Акна…

В отличии от Шахназарова, они не считали эти земли своими, так как исторические корни этого племени находились на других землях, их предки были кочевым народом, жившим в основном за счёт скотоводства и мигрирующим по обширным территориям в поисках сочных пастбищ.

То же самое говорил и Чичерин, народный комиссар по иностранным делам Советской России. В письме Ленину он отмечал, что Карабах — исконно армянская земля, однако, в низинной его части после истребления армян поселились татары. Они вели свои стада за солнцем, в то время как армяне занимались земледелием, осваивали ремёсла, строили города и церкви.

Поэтому у современных азербайджанцев на всей этой территории с древним названием Арцах нет ни одного историко-архитектурного памятника. В рапорте Суворова, направленном из Астрахани князю Потёмкину, сообщалось, что варандинский мелик Шахназар предатель своего отечества, который уступил в прошлом незнатному, кочующему магометанину свой крепкий замок…

В мемуарах А.М. Смолина, коллеги отца Карена Шахназарова, с которым они вместе работали в Кремле, а потом в фонде Горбачёва, есть очень интересные сведения о деяниях отца Карена – Георгия Хосроевича Шахназарова: «Шахназаровы дважды продали Арцах – первый раз в XVIII веке, а второй – в конце XX века».

От себя добавим, что Карен Шахназаров предал и предаёт Арцах в третий раз, уже в начале XXI века, с телеэкранов распространяя циничную ложь, как и его отец, который, будучи помощником Горбачёва, по словам Смолина «настраивал Горбачёва против своих соотечественников в армяно-азербайджанском конфликте, «что находит подтверждение и в воспоминаниях Аркадия Вольского, который в 1988-1990 годах в НКАО возглавлял Комитет особого управления, являясь одной из ключевых фигур того времени. Аркадий Иванович неоднократно рассказывал, пишет далее Смолин, что во время деятельности Вольского в Нагорном Карабахе, при попытке решения какого-либо практического вопроса через Георгия Шахназарова в аппарате ЦК КПСС, дело всегда было обречено на провал.

Так, с 13-го января 1990 года в Баку целую неделю шла резня армян, а Горбачёв, не без подсказки Шахназарова, своим указом от 15-го числа вводит паспортный режим в Нагорном Карабахе и вокруг него. То есть начинается беспрецедентная войсковая операция по разоружению армян, не только в самом Карабахе, но и во всех армянских сёлах вокруг Нагорного Карабаха.

Именно помощник Горбачёва – Георгий Шахназаров поддержал азербайджанскую инициативу о прекращении деятельности проармянского Комитета по управлению НКАО, возглавляемого А.И. Вольским, и переход к «проекту» небезызвестного Виктора Поляничко, стремящегося военно-полицейскими методами подавить движение армян за самоопределение и зверскую депортацию армянского населения десятков деревень как в самом Нагорном Карабахе, так и в Шаумянском районе, Геташене и других местах, где армяне жили веками».

Карен Шахназаров в своих интервью всякий раз, пытаясь подтвердить «правдивость» своей позиции, ссылается на свое «карабахское происхождение». Вот только гордиться ему, выходит, нечем, а армянский народ всегда помнит не только своих героев, но и иуд…

