На 63-й Международной математической олимпиаде, проходившей в Осло с 6 по 16 июля, приняли участие 589 школьников из 104 стран, из них 521 юноша и 68 девушек.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, сборную Армении представляли шесть студентов — пятеро из них из специальной физматшколы им. А.Шахиняна, один из колледжа «Квант». Ученики спецшколы физмат Ваагн Ованнисян и Рубен Амбарцумян завоевали серебряные медали, а учащиеся этой же школы Айк Карапетян, Ваграм Асатрян, Арег Мкртчян, а также учащийся школы «Квант» Арай Халатян – бронзовые медали. Наша команда заняла 26 позицию в общекомандном зачете.

Армянскую команду возглавили Смбат Гогян (НАН, Образовательный фонд «Квадрат») и Гурген Асатрян (АГПУ).

Министерство напоминает, что сборная Армении завоевала 2 серебряные и 3 бронзовые медали на 62-й Международной олимпиаде по математике, которая проходила онлайн.