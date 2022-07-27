Оказывается можно считать не только ворон, но и других пернатых. Так во всяком случае поступили юные экологи общины Арени Вайоцдзорской области Армении, занявшиеся учетом прекрасной птицы — белого аиста, символа продолжения рода, семейного благополучия и любви к родному краю.

Как сообщили «РА» из пресс-службы Фонда охраны окружающей среды и культурных ценностей (FPWC), учет аистов проводился в рамках международной программы «В преддверии весны». В результате проведенного учета зафиксировано увеличение численности белых аистов, что является радостным показателем. В частности, если в прошлом году молодые экологи насчитали 20 гнезд, то в этом году их число увеличилось на 10 и достигло 30. Отрадно, что количество аистов увеличивается, и примечательно, что юные любители природы одними из первых участвуют в процессе орнитологического учета «Общественность во имя птиц» (citizen science for birds).

Напомним, что цель международной программы «В преддверии весны» — привить детям интерес к охране природы, перелетных птиц и других видов животных. Каждую весну птицы тратят огромное количество времени и ресурсов на защиту своих гнезд и птенцов. «Предвестниками весны», отобранными в рамках программы, стали: Белый аист, Деревенская ласточка, Черный стриж, Кукушка обыкновенная, Галстучник, Береговая ласточка (Береговушка), Золотистая щурка. Это избранные виды пернатых, которые нуждаются в защите.

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Программу «В преддверии весны» реализует общественная организация «Аравес», при финансовой поддержке Birdlife International (международной организации по защите птиц и сохранению их среды обитания) и HeidelbergCement.