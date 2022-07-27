Известный ученый, бизнесмен и меценат Нубар Афеян, который является соучредителем Фонда науки и технологий Армении (FAST), во время своего визита в Армению в начале июля, встретился с его командой, произнес мотивационную речь и подтвердил свою поддержку реализация миссии FAST по превращению Армении в инновационный центр.

Как сообщает «Арменпресс», этой осенью, 5-6 октября, FAST примет Нубара Афеяна и в качестве основного спикера уже ставшего традиционным Глобального инновационного форума (GIF).

«Если вы взяли на себя обязательство развивать науку, то знайте, что вы солдаты, строящие будущее страны», — сказал Нубар Афеян. Соучредитель всемирно известной биотехнологической компании «Модерна» в непосредственной обстановке общения с товарищами по команде FAST рассказал о своем пути, о переезде семьи из Ливана в Канаду, а затем в США, о своих научных достижениях, которые в конечном итоге привели к успеху мирового масштаба. «Когда ты с настойчивостью стремишься к чему-то, потом модифицируешь и адаптируешь это под себя, ты в конце концов совершаешь прорыв. Тогда ты полностью контролируешь новую ситуацию. Путь, который проходит иммигрант в чужой стране становится частью этой новой реальности, такой же, как и путь новаторов», — сказал Нубар Афеян.

Он говорил о том, что должны делать люди, чтобы своей деятельностью служить будущему, несмотря на бесчисленные трудности. «Это то, чего мы пытаемся достичь. Во многом это зависит от развития образования, науки, технологий и инноваций», — добавил бизнесмен. Афеян подчеркнул роль FAST как структуры, продвигающей указанную повестку дня в Армении, и отметил опыт фонда в изменении мышления, развитии потенциала и реализации передовых программ.

По мнению Нубара Афеяна, добиться успехов в науке можно за счет образного мышления и веры в собственные силы. «И хотя воображение в науке кажется жанром научной фантастики, мой 35-летний опыт создания различных компаний и технологий научил меня тому, что инновации, приводящие к прорыву, создаются сочетанием науки и воображения. Возможно, нам следует полагаться на свои навыки рассуждения и воображения, чтобы делать новые большие открытия», — добавил он.

В основе GIF-22 лежит тема искусственного интеллекта (ИИ). Двухдневный международный форум, организованный FAST, станет для местных и мировых ученых, бизнесменов, лидеров с передовыми идеями уникальной площадкой, где они могут встретиться и обсудить инновационные подходы и вызовы в области науки и технологий.В качестве основного спикера Нубар Афеян выступит с речью, устремленной в будущее, вместе с коллегами со всего мира обсудит потенциал Армении для многоотраслевого применения искусственного интеллекта. Четвертый GIF станет мостом между наукой, правительством, международными организациями и финансовыми институтами, чтобы продвигать различные решения для благополучного будущего Армении.