Сотрудничество Москвы и Еревана имеет почти 30-летнюю историю. Две столицы с 1995 года являются городами-партнерами и 875-летие российской столицы не могло не ознаменоваться праздничными мероприятиями, в очередной раз демонстрирующими крепкие дружественные отношения между Арменией и Россией. Очередной день рождения Москвы совпал с 15-летием ереванского Московского культурно-делового центра «Дом Москвы», который своими проектами и инициативами в немалой степени способствует укреплению связей между двумя нашими странами.

Программа празднования 875-летия Москвы и 15-летия «Дома Москвы» в Ереване очень обширная: от культурных, гастрономических — до образовательных, спортивных и многих других мероприятий. Программа стартовала 5 сентября открытием уголка Москвы в библиотеке Ереванской средней школы №8 имени Александра Пушкина, где была представлена интересная и познавательная литература, посвященная истории и современному облику российской столицы. Аналогичные уголки планируется открыть и в других библиотеках Армении.

Выбор школы был не случайным и в своем роде символичным: в одной из старейших столичных школ, расположенной на улице Московян (Московской) и носящей имя великого русского поэта, есть классы с русским языком обучения и углублённым изучением русского языка. Пушкинская школа всегда считалась одним из флагманов обучения русскому языку в Армении и по сей день высоко держит эту планку. Директор школы Наталья Степанян на церемонии открытия нового уголка отметила, что книги о Москве помогут детям еще лучше узнать российскую столицу и ее культуру, что, «послужит развитию культурного диалога между двумя любимыми столицами – Ереваном и Москвой».

В свою очередь, генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян подчеркнул, что школа и ее педагоги продолжают хранить и укреплять традиционные ценности и многовековую дружбу двух народов.

Красоты российской столицы были представлены 10 сентября на открытой в Доме Москвы фотовыставке «Москва — не просто город…», материалы которой были подготовлены Русским географическим обществом. Более 50 фотографий современной Москвы наглядно демонстрируют, как похорошела столица России за последние годы.

Среди культурных мероприятий, приуроченных к празднованию, отметим выступления ансамбля «Русы» фольклорного центра «Москва», выступившего перед военнослужащими 40-го пограничного отряда им А.И.Микояна ПУ ФСБ России в Армении, а также в Доме Москвы в Ереване, где коллектив представил армянским слушателям концертную программу «Все оттенки русской песни».

В эти дни Москву с днем рождения поздравляют и армянские творческие коллективы из регионов, которые выступают с концертными номерами в Доме Москвы.

Самым ярким событием культурной программы стал показ 11 сентября в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке балетмейстера, Народного артиста СССР, легендарного Олега Виноградова.

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Праздничные мероприятия, посвященные 875-летию Москвы, продлятся до 17 сентября. В частности, 15 сентября в Русском центре в Ереване при Центральной городской библиотеке им. Аветика Исаакяна будет представлена детская книга «Монстр и конфета», автором которой является торгпред РФ в Республике Армения Анна Донченко. Также в этот день состоится викторина-конкурс о России, цель которой — ознакомить юных читателей с историей и культурой Армении и России. В библиотеке также прошли лекции, посвященные истории и культуре Москвы, открылась выставка книг о Москве и России, а 16 сентября в библиотеке пройдет Час сказки, в ходе которого генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян вместе с детьми прочтет и обсудит выбранную им сказку.