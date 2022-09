Шестой по счету глобальный фестиваль науки и искусства STARMUS, объединяющий ученых, астронавтов, инженеров и творческих деятелей, завершил свою работу в Ереване. С 5 по 10 сентября на самых разных площадках этого грандиозного форума прошло множество мероприятий, в которые было вовлечено порядка 50 видных ученых со всего мира, в том числе Нобелевских лауреатов, астронавтов, астрофизиков, артистов и музыкантов.

Фестиваль STARMUS, связанный с именами таких знаменитостей, как Стивен Хокинг, Алексей Леонов, Брайан Мэй, Питер Габриель и др, проводится с 2011 года. Его цель — популяризация науки и приближение ее к молодежи посредством искусства и музыки. Ранее фестиваль проводился на Тенерифе (Канарские острова, Испания), в Норвегии и Швейцарии, и его проведение в Армении может показаться удивительным. Но это лишь на первый взгляд.

В Армении фестиваль прошел под названием «STARMUS VI. 50 лет на Марсе» и был посвящен 50-летию первой высадки на Марс космической станции «Марс-3». Последняя была доставлена на Красную планету роботом «Проп-М» (Prop-M), созданным известным армянским инженером Александром Кемурджяном — создателем первых луноходов и марсоходов. Так что и «высадка» фестиваля на землю Армении более чем оправдана. К тому же Армения своим научным потенциалом и достижениями вполне заслужила право принять у себя столь авторитетный форум, о чем заявил на открытии фестиваля его учредительный директор, известный астрофизик Гарик Исраелян.

«Я горжусь тем, что в моей родной стране мы смогли стать инициаторами такого великолепного события поистине мирового масштаба. К моему удовольствию, решению авторитетного совета фестиваля мирового уровня STARMUS провести следующий фестиваль в Армении способствовало исторически сложившееся богатое научное наследие страны и существующий сегодня прогресс в этом направлении. На самом деле, в такой маленькой стране было столько всемирно известных ученых, совершалось и продолжает совершаться много открытий.

STARMUS здесь для того, чтобы представить науку как новый тренд, направление, устремленное в будущее и меняющее мышление, и я уверен, что он станет новым источником вдохновения для молодежи, и не только для нее», — отметил Гарик Исраелян.

Отметим, что фестиваль STARMUS был основан Гариком Исраеляном вместе с легендарным гитаристом группы «Queen» и астрофизиком Брайаном Мэйем, который также почтил своим присутствием фестиваль и представил беспрецедентную концертную программу для участников фестиваля.

Одним из важнейших событий фестиваля STARMUS является награждение медалью Стивена Хокинга, которая вручается представителям науки или искусства, внесшим большой вклад в дело популяризации науки. Лауреаты за 2022 год были объявлены на официальной церемонии открытия фестиваля 5 сентября в СКК им. К.Демирчяна, в ходе традиционной для фестиваля концертной программы SONIC UNIVERSE (Музыкальный космос). Медали Стивена Хокинга в этом году были удостоены астрофизик и гитарист группы Queen Брайан Мэй, американская поэтесса и натуралист Диана Акерман, этолог и эколог Джейн Гудолл, а также телевидение NASA- отдел коммуникаций NASA.

В рамках насыщенной фестивальной программы в вузах и учебных заведениях Армении прошли лекции спикеров фестиваля, которые получили свое продолжение на основных конференциях, проходивших на территории СКК: «Космические технологии Сегодня и Завтра» (Space тechnologies Тoday and Тomorrow) и «Откроем космос и изменим мир» (Discover the Cosmos and Change the World).

На последней, в числе спикеров, выступавших с научно-популярными докладами, были лауреаты Нобелевской премии: астрофизик, один из ведущих исследователей теории относительности Кип Торн, астрофизик Джордж Смут, исследователь реликтового излучения Вселенной (излучение, возникшее после Большого взрыва) микробиолог Эммануэль Шарпантье и др., а также американский астронавт, физик и инженер армянского происхождения Джеймс Багян.

8-11 сентября площадь Свободы у Оперного театра временно была превращена в научный палаточный городок для детей и взрослых, где прошли занимательные лекции, демонстрировались опыты по астрофизике, лазерным технологиям, беспилотным аппаратам и робототехнике. Здесь же вечерами проходили концерты популярных армянских групп- Zrangi, The BAMBIR, Tiezerk Band и др.

Еще одно примечательное мероприятие в рамках фестиваля — Круглый стол «108 минут», имеющий свою интересную предысторию.Самый первый STARMUS (2011) был данью уважения первому полету человека в космос и первому космонавту — Юрию Гагарину.

Как мы знаем, его полет длился ровно 108 минут, и это были и есть самые важные 108 минут в истории человечества. В ознаменование этого события Круглый стол фестиваля собирает самые блестящие умы человечества для обсуждения актуальных тем под куполом телескопа ровно 108 минут.

Однако участники круглого стола, состоявшегося в Армении, провели свои 108 минут в совершенно другом, историческом месте — на территории храма Звартноц.

Отметим, что в рамках фестиваля также состоялись церемонии гашения почтовой марки на тему “Международный фестиваль STARMUS VI в Ереване”, а также присвоения ереванской средней школе №170 имени инженера Александра Кемурджяна. Сын Александра Кемурджяна Владимир Кемурджян, присутствовавший на мероприятии, подарил школе книги, а ученый из США Скотт Робертс — телескоп.

Фестиваль STARMUS завершился премьерным показом фильма «Алексей Леонов. Космос внутри». В основе документальной картины лежит последнее интервью известного космонавта, которое взяла его дочь Оксана Леонова (режиссер — Наталья Цой).

Первый показ фильма в Армении не случаен: дважды Герой Советского союза, первый человек в мире, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов стоял у истоков фестиваля STARMUS вместе с легендарным ученым Стивеном Хокингом, астрофизиком Гариком Исраеляном и Брайаном Мэйем.

На медали Стивена Хокинга, которую оргкомитет фестиваля вручает популяризаторам науки, изображен портрет известного физика, выполненный Алексеем Леоновым. Не все знают, что космонавт Леонов имел и художественный талант и после окончания школы даже собирался поступать в Рижскую академию художеств. Однако волею судьбы пошел в авиацию, которая открыла ему путь в космос.