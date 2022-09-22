Подведены результаты исследования «О чем думает Диаспора в 21 веке». В ходе исследования было изучено общественное мнение в армянской диаспоре, а также вопросы и особенности образа мыслей в армянских общинах.

Как сообщает «Арменпресс», результаты проведенного исследования и доклады представили доктор Оксфордского университета, преподаватель кафедры культурологии исторического факультета ЕГУ, к.э.н. Айк Гюзалян и доктор Института археологии и этнографии НАН Армении, социокультурный антрополог Гаяне Шагоян.

Руководитель проекта «Исследование армянской диаспоры», известный арменовед, диаспоровед, преподаватель Оксфордского университета, доктор социальных наук Грач Чилингирян подчеркнул, что это исследование будет полезным для руководства общин, для политиков, а также исследователей, интересующихся проблемами диаспоры и при реализации программ различного рода.

«Исследование армянской диаспоры (The Armenian Diaspora Survey (ADS) ) изучило общественное мнение диаспоры, а также проблемы и настроения армянских общин. Исследование проводилось в 40 общинах 10 стран в 2018-2022 гг., охватив более 13 000 армян диаспоры. Проект был инициирован отделом армянских общин Фонда Галуста Гюльбенкяна, а мы провели исследование совместно с Армянским институтом Лондона и группой ученых и экспертов», — сказал Чилингирян.

Ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян приветствовал всех и подчеркнул важность проведения такого исследования.

«Примечательно, что исследование проводилось в 4 разных частях мира: Северной Америке (Канада), Южной Америке (Аргентина), Европе (Румыния) и Азии (Ливан). В ходе исследования были собраны мнения проживающих в указанных регионах армян по различным вопросам. Но еще более важными в этом исследовании были вопросы идентичности, которые, я думаю, волнуют сегодня всех нас. Кто такой армянин, какой он, кто считает себя армянином, мнение диаспоры об Армении и, что происходит в диаспоре», — сказал ректор ЕГУ. Обсуждение исследования завершилось вопросами и ответами.