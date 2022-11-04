Отныне Instagram будет сотрудничать с армянской компанией Zoomerang.

В беседе с Арменпресс соучредитель Zoomerang Давид Григорян отметил, что сотрудничество началось по инициативе Instagram.

Пользователи социальной сети могут делиться роликами в Instagram из различных приложений, включая Zoomerang.

«В рамках этого сотрудничества планируется улучшить опыт Content Creator в Instagram Reels и Facebook Reels. В ходе сотрудничества мы будем помогать им в плане создания контента, а они нам — в плане наглядности», — сказал Давид Григорян.

С помощью приложения Zoomerang, которое создано в Армении, можно создавать современные видеоролики, используя любимую музыку и эффекты. Можно снимать видеоролик сразу целиком или по частям, выбирать частотность кадров, добавлять текст, GIF-файлы и т. д., и, наконец, скачивать видео или делиться им с друзьями прямо из приложения.

В приложении генерируется 20 млн видео в месяц, оно уже имеет более 30 млн загрузок.