Фиона Беккет, известный британский журналист в области вина, на страницах журнала The Guardian представила 5 вин, которые согреют в холодные зимние дни. В эту пятерку вошло также красное вино «Ереван» компании Armenia Wine Company.

«Нам всем сейчас нужно согреться, чтобы преодолеть серость. Моя стратегия выхода из этой ситуации — хорошая еда, теплое одеяло, коврики, ароматические свечи и хорошее вино, другими словами — «согревающее» вино.

«Согревающие» вина вызывают знакомые чувства. Должна отметить, что во время поиска таких вин меня так привлекло красное армянское, что я должна была включить его в свой список, особенно из-за его впечатляющего вкуса», — отмечает Фиона Беккет.

«Для тех, кто хочет регулировать употребление алкоголя, скажу, что вопрос не в количестве, а в качестве», — уверяет знаток вина и добавляет, что вопрос даже не в дорогих или знаменитых винах, а в тех винах, которые помогут создать атмосферу комфорта.

Серия «Ереван» компании Armenia Wine Company отличается нежными и разнообразными букетами. Эти вина продаются не только в Армении, но и в более чем 30 странах и стали фаворитом многих поклонников этого напитка. А красное вино «Ереван», на которое обратило внимание издание The Guardian, имеет более 15 высших наград самых престижных международных конкурсов и выставок.