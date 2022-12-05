Авиакомпания «Flyone Armenia» по случаю года своей деятельности и Новогодних праздников объявляет о запуске акции «Открой мир».

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, в рамках акции все желающие смогут приобрести билеты по самым доступным ценам. В акцию компании «Flyone Armenia» представлены рейсы в города Ближнего Востока. С 5 по 11 декабря все желающие смогут приобрести авиабилеты в Бейрут, Дубай, Тель-Авив и обратно по беспрецедентной цене, эквивалентной 89 евро. Количество билетов ограничено.

«Как первая национальная бюджетная авиакомпания «Flyone Armenia» стремится сделать свои услуги максимально доступными для всех наших пассажиров. Мы продолжаем свою миссию и в ближайшее время представим совершенно новые направления», — сообщил председатель Правления авиакомпании Арам Ананян.

Билеты на рейсы «Flyone Armenia» и дополнительные услуги можно приобрести на сайте www.flyone.am или в мобильном приложении, доступном в Google App или App Store, а также в офисах всех компаний-партнеров.

«FLYON ARMENIA» основана 27 октября 2021 года. Комитет гражданской авиации РА выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

«FLYON ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Париж, Лион, Тбилиси, Стамбул, Кишинев, Сочи и Бейрут.

В октябре 2022 компания стала лидером армянского рынка по количеству перевезенных пассажиров. «FLYON ARMENIA» предлагает доступные рейсы по ряду направлений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Париж, Лион, Кишинев, Тбилиси и Стамбул.

Флот авиакомпании состоит из самолетов Airbus A320 и A319. Они соответствуют всем стандартам безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и EASA.